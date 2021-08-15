15 Августа 2021
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Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

Последние самарские туристы, попавшие в ДТП в Турции, вернулись в Россию

В Россию привезли последних самарских туристов, пострадавших 2 августа в аварии, которая произошла в районе города Манавгат в провинции Анталья, сообщает ТАСС.

Ранее пострадавшие лечились в госпиталях Турции. Накануне в Самарскую область доставили оставшихся двоих жителей региона. Один из них был госпитализирован, состояние его врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Еще один несовершеннолетний в тяжелом состоянии был эвакуирован из Турции в Москву, в госпиталь имени Бурденко. Его сопровождали российские и турецкие медики. Еще один пострадавший турист лечится в самарском стационаре. Его состояние удовлетворительное. Один ребенок лечится дома, под наблюдением врачей.

2 августа автобус перевозил туристов из поселка Конаклы. Группа туристов состояла из 22 человек, среди них находились девять детей, все туристы из Самарской области.

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Теги: ДТП в Турции, туристы, пострадавшие



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