Последние самарские туристы, попавшие в ДТП в Турции, вернулись в Россию

В Россию привезли последних самарских туристов, пострадавших 2 августа в аварии, которая произошла в районе города Манавгат в провинции Анталья, сообщает ТАСС.

Ранее пострадавшие лечились в госпиталях Турции. Накануне в Самарскую область доставили оставшихся двоих жителей региона. Один из них был госпитализирован, состояние его врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Еще один несовершеннолетний в тяжелом состоянии был эвакуирован из Турции в Москву, в госпиталь имени Бурденко. Его сопровождали российские и турецкие медики. Еще один пострадавший турист лечится в самарском стационаре. Его состояние удовлетворительное. Один ребенок лечится дома, под наблюдением врачей.

2 августа автобус перевозил туристов из поселка Конаклы. Группа туристов состояла из 22 человек, среди них находились девять детей, все туристы из Самарской области.