Александр Бухаров рассказал в интервью о своей роли в фильме «Солнцепёк»

Актер Александр Бухаров, сыгравший в фильме роль Влада Новожилова в картине «Солнцепек», поделился своими впечатлениями о работе над фильмом.

- Фильм основан на реальных событиях, тяжело ли было осознавать, что для кого-то эти сцены не бутафория, а реальная жизнь?

- Я абсолютно нормальный человек и меня волнует та трагедия, которая случилась в 2014 году. Она затрагивает каждого здравомыслящего человека. В работе некоторые сцены давались мне очень тяжело, но я понимал, какая ответственность на мне лежит, насколько это серьезный проект, как он важен сейчас. Война в любое время ужасна, а когда она происходит у тебя на глазах - это не может не оставить след.

- Что для вас оказалось самым сложным в работе над ролью Влада Новожилова?

- Вы знаете, мой персонаж - это человек, который в своё время повоевал, узнал ужасы войны и принял для себя решение никогда не прикасаться к оружию, ни при каких обстоятельствах не брать его в руки. По сюжету он пытается сдержать данное себе слово. Он работает в бригаде скорой помощи, выезжает на вызовы и видит изувеченные трупы простых жителей, ужасные сцены с детьми, и не можешь ничего сделать. Вот самое ужасное! Смотреть на искалеченные тела, понимать, что такое война - это самое тяжелое, что было в этой картине. Это тяжело для любого человека и ребятам, которые работали со мной, эти сцены тоже очень непросто давались.

- Что помогло подготовиться к роли, держать эмоции под контролем?

- Мы с Владом разные, поэтому я смотрел на своего персонажа со стороны, отстранялся. Принимать такое близко к сердцу нельзя, хотя это и случалось со мной, потому что можно сойти с ума. Я пацифист, сам на войне не был и, надеюсь, никогда не буду, что меня это не коснется. Поэтому то, что мы пытались изобразить в «Солнцепёке», мне давалось очень тяжело. Только моя отстраненность и понимание, что это все-таки кино, в какой-то мере спасали меня от этого ужаса. Не представляю, что пережили люди, которые проживали это в реальности.

- Как вы считаете, какой отклик можно ожидать от зрителя?

- Я думаю, вокруг кино будет очень много споров и разговоров. Такая картина не останется незамеченной, потому что она снята на очень больную, для многих очень важную тему. А уж, какие люди для себя сделают выводы – поживем-увидим, пока говорить рано. Я не знаю, какой будет результат, но мне самому дико интересно. Мне кажется, мы сделали хорошее дело. Я благодарен всем, всей съемочной группе, потому что это было смело! Нужно показывать войну во всем ужасе, чтобы люди не помнили, что ничего хуже войны не может быть.

- Несмотря на всю серьезность картины, случались ли курьезные случаи на съемках, был ли какой-то элемент юмора, разрядка, возможность отвлечься?

- Шуток было много, мы пытались подтрунивать друг над другом, смеяться, чтобы избежать стрессовых ситуаций, потому что на такие темы, которые затрагивает «Солнцепёк», всегда тяжело снимать. На мой взгляд, это серьезная работа, а серьезная работа с серьезным лицом – это не всегда хорошо. Иногда случались и травмы, у некоторых случалось и нервное перенапряжение, всего было понемножку, хороший съемочный процесс был, пусть и тяжелый, но я вспоминаю о нем с большим удовольствием.

- Запомнилась ли чем-то особенно работа над этим фильмом?

- Много людей было задействовано в работе над картиной «Солнцепёк», в том числе и участники войны в 2014 году, которые нам и рассказывали о событиях конфликта на Украине, помогали сделать эту картину достоверной. Я очень доволен актерским составом, в первую очередь. Не всякий раз удается поиграть с такими актерами как Ильин, Кравченко, Макс Дохненко, Терентьевы, и оба режиссера просто замечательные. Мы очень сильно сблизились со всей командой. Работа была в удовольствие, и этим картина отличается от других. Мы до сих пор созваниваемся, переписываемся, у нас остались теплые отношения. Несмотря на сложность картины, сложность съемок, несмотря на то, что кто-то из Москвы, кто-то из Питера, кто-то из Крыма.

- Что бы вы пожелали зрителям картины «Солнцепёк»?

- Мы попытались снять картину честно. И теперь я хочу, чтобы зритель пришел, посмотрел ее и не допускал этого больше никогда. Война - это ужасно! Такие фильмы необходимо снимать и обязательно нужно их смотреть, чтобы люди никогда не забывали. Мы все должны думать о будущем, должны осознавать, что мы делаем и к чему это приводит!

Премьера фильма «Солнцепёк» состоялась в 29 городах России в сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино».