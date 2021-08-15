«Протопроедр»: сопротивление Родине со стороны Смольного - это борьба против Совершаевой

Недопуск кандидатов от политической партии «Родина» на выборы в петербургский ЗакС может быть частью борьбы Смольного и губернатора Александра Беглова против замполпреда по СЗФО Любови Совершаевой. Об этом сообщил источник телеграм-канала «Протопроедр».

В Петербурге осенью 2021 года пройдут выборы в Законодательное собрание. Сегодня ситуация складывается таким образом, что к участию в выборах допущены только лояльные Смольному кандидаты – это представители партий «ЕР», «Новые люди» и «РПСС» с действующим депутатом ЗакСа Андреем Анохиным.

Стоящие в оппозиции кандидаты от партий «Родина» и «Яблоко» к избирательной кампании не допущены. Представителю первой, Наталье Булановой, отказали в регистрации единогласным решением комиссии из-за того, что политик «не указала источники доходов». Кандидату от «Яблока» также не позволили принять участие в выборах, поскольку он не внес информацию о несовершеннолетней дочери, которой у него никогда не было.

Грязная предвыборная борьба ведется Смольным с самого старта выборов. Источники «Протопроедр» предполагают, что устроенная Бегловым вакханалия может быть частью борьбы губернатора против заместителя полпреда по СЗФО Любови Совершаевой.

«Беглов сейчас делает все, чтобы не оказаться в положении Полтавченко, который, несмотря на высокий уровень конфиденциальности у главы государства, оказался под многолетней атакой полпредства и лично Любови Павловны. Кстати, именно тогда парламент стал использоваться для залпов по администрации города», - говорит источник.

Источник также подтвердил предположения СМИ о том, что Беглов формирует лояльный себе состав ЗакСа. Партия «Новые люди», которая является проектом АП, получила возможность принять участие в выборах и по их итогам, вероятнее всего, займет определенный процент мест в городском парламенте.

«Новые люди» - да, по этой франшизе в питерский ЗакС зайдут люди в интересах Беглова и правительства города», - отметил собеседник «Протопроедра».

Напомним, что Любовь Совершаева с января 2019 года по декабрь занимала должность руководителя администрации Санкт-Петербурга и была отстранена от этой работы, хотя во время выборов 2019 года внесла основной вклад в победу Беглова. СМИ и телеграм-каналы не раз отмечали, что чиновница прошедшие два года периодически ставила губернатора в неудобные положения на публике и вероятно это и является причиной конфликта.