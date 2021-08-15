15 Августа 2021
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Политика В России За рубежом
Илья Варламов, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Блогер-урбанист Илья-Варламов эвакуировался из Кабула незадолго до прихода Талибов*

Блогер-урбанист Илья Варламов успел эвакуироваться незадолго до захвата столицы Афганистана формированиями запрещенного в России "Талибана", передает корреспондент Накануне.RU

В своем telegram-канале он сообщил, что происходящее сегодня в Кабуле - неожиданность.

"Перед приходом талибов решил все же эвакуироваться. Еще вчера никто не верил, что Кабул падет, а сейчас президент объявил об отставке. Американцы и европейцы в панике валят. Наше посольство остается и продолжает работать в штатном режиме. Я пока понаблюдаю со стороны. Никто, конечно, не ожидал, что все так быстро закончится", - сообщил Варламов.

Напомним, ранее представители "Талибана" (запрещен в РФ) заявили, что гарантируют безопасность посольству России в Кабуле. Информации об эвакуации российского посольства пока нет.

Ряд стран: США, Япония, Швеция, Чехия - уже приступили к эвакуации своих сотрудников.

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Теги: Илья Варламов, Кабул, Афганистан, Талибан*



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