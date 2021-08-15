В Анапе туристов из подтопленных отелей эвакуировали в пункты временного размещения

В Анапе из-за потопа, вызванного сильными ливнями, пострадали несколько пляжей и 21 объект санаторно-курортного и гостиничного комплекса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Туристы были эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения. Власти подчеркнули, что в них созданы все условия для пребывания эвакуированных людей. Все, кому потребовалась эвакуация, обеспечены трехразовым питанием, предметами первой необходимости, медицинской помощью.

По последним данным, в 20 пунктах временного размещения расселено 927 жителей и туристов, из них 413 детей.

В настоящий момент в Анапе продолжаются работы по отводу воды с Пионерского проспекта - главная курортная магистраль Анапы приняла на себя основной удар стихии. В районе улицы Железнодорожной продолжаются работы по восстановлению отводного канала. Двумя экскаваторами "пройдено" около 200 метров канала, благодаря чему в настоящее время объем уходящей с территории проспекта воды составляет 3,5-4 кубометра в секунду. Уровень воды на проспекте продолжает снижаться. Аналогичные работы проводятся в районе пансионата "Фея-3". Осложняют действия бригад погодные условия, а также необходимость постоянного топографического контроля за выполнением всех инженерных работ в целях защиты территории.

Всего в Краснодарском крае из-за сильных ливней, которые начались 13 августа, было подтоплено более 1,5 тыс. домов. Больше всего пострадали города Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Режим ЧС ввели в 14 муниципалитетах края, в 11 населенных пунктах отключили электричество.

Ранее режим ЧС объявили в Новороссийске. В городской администрации сообщили, что в ближайшие часы и следующие сутки в районе города ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков. В Сочи закрыты пляжи из-за штормового предупреждения.