15 Августа 2021
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
поиски, вертолет (2021) | Фото: t.me/Lshot

На Камчатке спасатели достали из воды тело еще одного погибшего при крушении вертолета

Спасателям Камчатки при помощи глубоководных аппаратов и водолазов удалось поднять четвертое тело со дна Курильского озера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Работы то и дело приходилось приостанавливать в связи с неблагоприятными погодными условиями. Кроме того МЧС попытались завести глубоководные аппараты внутрь вертолета для обнаружения остальных тел погибших. Пока сделать этого не удалось. В настоящее время на месте крушения находится группировка в составе 39 человек и 14 единиц техники.

Напомним, 14 августа на поверхность были подняты тела трех человек. Тело еще одной пассажирки нашли на месте крушения 13 августа.

За субботу спасатели провели патрулирование озера на лодках, обследовали береговую линию и прибрежную акваторию на глубине до 20 метров. Всего за сутки были обследованы 5 тыс. "квадратов" озера и 4,5 тыс. "квадратов" дна, а также 500 кв. м прибрежной территории.

Ми-8 с туристами упал в воду Курильского озера на Камчатке 12 августа. На борту находилось 16 человек. Восемь смогли спастись.

На борту находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга (в том числе один ребенок). Три человека составлял экипаж: пилот-КВС, штурман и механик. Спасенные госпитализированы, состояние двух из них оценивается как тяжелое. Стало известно, что выжившие выплыли из тонущего вертолета, преодолев около восьми-девяти метров в высоту.

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Теги: поиски, вертолет, курильское озеро, погибшие



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