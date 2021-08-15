В Челябинской области из-за лесного пожара эвакуировали детей и сотрудников из детского лагеря

15 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты на барже, груженой золотом"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область Уральский ФО
лесной пожар (2021) | Фото: t.me/kushtay

В Челябинской области из-за лесного пожара эвакуировали детей и сотрудников из детского лагеря

В Челябинской области детей эвакуировали из детского оздоровительного центра "Горное ущелье" из-за лесного пожара на границе с Башкортостаном, сообщили Накануне.RU в пресс-службе самого лагеря.

Огонь вспыхнул в лесу, в горах, на расстоянии одного километра от детского лагеря, расположенного в 40 километрах от Магнитогорска, в деревне Зеленая Поляна. Детей и сотрудников - порядка 750 человек - перевели в соседний детский лагерь "Уральские зори".

"Организовано их размещение, питание и досуг. Детям ничего не угрожает. Причин для паники нет. Но все же родители, которые переживают за своих детей, могут самостоятельно их забрать на несколько дней домой из ДООЦ "Уральские зори", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте сразу двух детских оздоровительных центров.

В ГУ МЧС России по Республике Башкортостан сообщили, что на место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. В тушении задействовано 10 единиц техники и 17 человек. Тушение пожара осложнено особенностями рельефа территории.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: горное ущелье, уральские зори, лагерь, эвакуация, дети, лесной пожар



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети