В Челябинской области из-за лесного пожара эвакуировали детей и сотрудников из детского лагеря

В Челябинской области детей эвакуировали из детского оздоровительного центра "Горное ущелье" из-за лесного пожара на границе с Башкортостаном, сообщили Накануне.RU в пресс-службе самого лагеря.

Огонь вспыхнул в лесу, в горах, на расстоянии одного километра от детского лагеря, расположенного в 40 километрах от Магнитогорска, в деревне Зеленая Поляна. Детей и сотрудников - порядка 750 человек - перевели в соседний детский лагерь "Уральские зори".

"Организовано их размещение, питание и досуг. Детям ничего не угрожает. Причин для паники нет. Но все же родители, которые переживают за своих детей, могут самостоятельно их забрать на несколько дней домой из ДООЦ "Уральские зори", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте сразу двух детских оздоровительных центров.

В ГУ МЧС России по Республике Башкортостан сообщили, что на место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. В тушении задействовано 10 единиц техники и 17 человек. Тушение пожара осложнено особенностями рельефа территории.