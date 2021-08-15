Министр Камчатки назвал "жопой" дороги на въезде в Петровск-Забайкальский

Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков назвал "жопой" дороги на въезде в Петровск-Забайкальский. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Некоторые СМИ сообщают, что пост был удален, однако он все еще есть в его профиле.

После высказывания на Кумарькова обрушился шквал критики и он пояснил свои слова, подчеркнув, что сказанное им - искренность.

"Забайкалье потрясающее место с красивой природой и тысячелетней историей, о которой я много и часто пишу в своих соцсетях. Но в части дорог в этом месте, основанном в 1789 году указом Екатерины II, действительно полные, как вы выразились, ягодицы и я это отметил как водитель, использовав соответствующий фразеологизм. В следующий раз буду более точно формулировать мысль. Так и буду писать - что дороги напоминают ягодицы, спасибо за идею. Лакировать не склонен. Считайте, что это модная нынче новая искренность, которую каждый понимает по своему. Противоположность искренности - лицемерие", - заявил он.