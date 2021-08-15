Талибы* начали формирование Временного правительства в Афганистане

Представители запрещенного в России движения "Талибан" начали формировать временное правительство, сообщает телеканал Al Arabiya. Его возглавит экс-глава МВД Афганистана и бывший посол в ФРГ Али Ахмад Джалали. Президент Афганистана Ашраф Гани, который еще недавно обещал гражданам "предотвратить дальнейшую несправедливость" снимет с себя полномочия в ближайшее время.

В настоящий момент повстанцы уже ведут переговоры с властями в президентском дворце в Кабуле. Им удалось взять под контроль больше половины территории Афганистана.

На ситуацию уже отреагировали в Госдуме РФ. Личную ответственность за происходящее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий возложил на США. Он отметил, что штаты являются ключевой страной НАТО и напомнил, что силы альянса сосредоточены у границ России в Восточной Европе.

"Вот пусть они их быстро снимут и перебросят в Афганистан. Для НАТО это не проблема отправить туда 50-100 самолетов со своими силами, снять с их европейского направления, из Польши, Прибалтики и отправить их туда", - приводят слова парламентария ТАСС.

По мнению Водолацкого, ситуацию в Афганистане должны рассмотреть как на уровне уполномоченных лиц-представителей стран-членов СНГ, так и в Совете Безопасности ООН с тем, чтобы не допустить появления точек напряжения у границы России и прекратить кровопролитие в самой исламской республике.

Напомним что еще 8 июля президент США Джо Байден говорил, что вероятность захвата Талибаном всего Афганистана крайне мала — потому что Америка оставляет там прекрасную армию и крепкое правительство. Однако вчера ночью все военное руководство Америки сбежало из страны.