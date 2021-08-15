На Среднем Урале новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией продолжает бить рекорды. На сегодняшний день за сутки было выявлено 526 новых случаев COVID-19, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Больше всего заболевших выявлено в Екатеринбурге - 106 новых случаев. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 115 230. Зарегистрировано 26 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 4 704.

Состояние 789 госпитализированных оценивается как тяжелое, 499 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 419 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 6 883. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, ранее заместитель главного врача "Городского центра медицинской профилактики" Александр Харитонов объяснил свердловские антирекорды по ковиду, несмотря на рост вакцинации.

По его словам, в регионе не достигнут тот процент охвата прививками, который необходим для появления коллективного иммунитета. Он уточнил, что необходимо достичь показателя в 60% привитых от ковида среди взрослого населения региона.

"Но если мы сегодня не начнем прививать хотя бы подростков, то нам, чтобы добиться снижения заболеваемости, необходимо будет привить не менее 80% взрослого населения", - заявил врач.

Добавим, что на Среднем Урале уже выявлены случаи заболевания коронавирусом после прививки от него.