В Киеве нацисты устроили столкновения с полицией под офисом Зеленского

В Киеве произошли очередные столкновения нацистов с полицией. Поводом для беспорядков стало задержание в Харькове 7 членов неонацистской партии "Национальный корпус" (запрещена в России) по подозрению в рэкете и вымогательствах. Все они было арестованы на два месяца. В ответ их киевские соратники объявили акцию протеста, переведя все в политическую плоскость и требуя "прекратить репрессии против патриотов".

Нацисты двинулись к офису президента, который оцепила полиция. На подходе к зданию она потребовала провести досмотр участников шествия, но те пошли на штурм. Соответствующую команду дал лидер партии Андрей Билецкий.

Произошли столкновения, полиция применила слезоточивый газ, нацисты бросали дымовые шашки, пострадали несколько журналистов. Однако атака была довольно быстро отбита.

После этого нацисты двинулись к дому Владимира Зеленского, в котором он давно не живет, забросав его дымовыми шашками.

Полиция заявила, что завела уголовное дело за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов. Ожоги глаз и другие травмы получили 8 полицейских. Сцены столкновений очень сильно напоминали "евромайдан".

Глава киевского отделения "Нацкорпуса" Сергей Тамарин потребовал от власти публично отказаться от договоренностей по имплементации формулы Штайнмайера о порядке введения особого статуса Донбасса параллельно с местными выборами. Хотя очевидно, что никаких местных выборов в Донбассе Киев проводить не собирается, нацисты просто попытались просто перевести тему на "предательство" власти, чтобы отвлечь внимание от бандитизма нацистов в Харькове.

В целом акция показала слабость нацистов и отсутствие у них какой-либо поддержки в обществе. Участвовало всего несколько сотен человек. При этом все предыдущие акции сходили им с рук, что показывает и слабость власти.