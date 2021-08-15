В Прикамье вертолет эвакуировал пациента с пневмонией прямо посреди трассы

Вертолет санавиации в Пермском крае забрал пациента прямо с трассы в районе Губахи. Видеозапись эффектной эвакуации больного, которому понадобилась экстренная помощь, разлетелась по социальным сетям, передает корреспондент Накануне.RU.

Видео опубликовано в группе "Все Березники" социальной сети "ВКонтакте". Автор видео не скупится на похвалу прикамских медиков.

"Санавиация Пермского края молодцы! Ради жизни человека вызывают вертолет. Он садится прмяо на проезжую часть", - говорит голос за кадром.

По предварительной информации, у пациента была диагностирована двухсторонняя пневмония. Сесть на трассу воздушному судну пришлось из-за отсутствия вертолетной площадки в этом районе.

Напомним, этим летом Пермский край ненадолго остался без санавиации, что едва не стало причиной гибели инспектора заповедника "Вишерский". Он работал на отдаленном кордоне Лиственничный (около 200 км от Красновишерска). 8 июля инспектор сообщил об ухудшении самочувствия: отнялась левая часть тела. Руководство заповедника обратилось в МЧС, однако в ведомстве сообщили, что услуг санавиации в Пермском крае нет. Спасать своего работника заповеднику пришлось самостоятельно, на собственные средства, зарезервированные на противопожарные облеты.

Проблемы с санавиацией возникли из-за того, что вертолет Ми-8 для нужд санавиации, принадлежащий "Государственной транспортной лизинговой компании", был изъят из использования аэропорта "Пермь" в рамках судебного спора между АО и Авиакомпания "СКОЛ". Пермский край нашел нового подрядчика. С 14 июля вылеты были возобновлены. УФАС внес "СКОЛ" в реестр недобросовестных поставщиков.