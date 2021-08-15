Талибы* заявили, что гарантируют безопасность российского посольства в Кабуле

Движение "Талибан"* (запрещено в РФ) гарантирует безопасность посольства России в Кабуле, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя катарского политического офиса талибов Мохаммада Сохаила Шахина.

"Да, у нас хорошие отношения с Россией, и наша политика в целом заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского и других посольств", - заявил он информагентству.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на МВД Афганистана сообщило, что формирования "Талибана" начали наступление на столицу Афганистана по всем направлениям.

Напомним президент Афганистана Ашраф Гани записал обращение к гражданам страны, в котором назвал главным приоритетом реорганизацию вооруженных сил страны и пообещал предотвратить дальнейшую нестабильность.

Добавим, что больше половины столиц из 34 провинций Афганистана в настоящий момент контролируют повстанцы. 8 июля президент США Джо Байден говорил, что вероятность захвата Талибаном всего Афганистана крайне мала — потому что Америка оставляет там прекрасную армию и крепкое правительство. Однако по данным Mash, вчера ночью военное руководство сбежало из страны, а сегодня глава МВД Афганистана заявил, что штурма Кабула не будет и смена власти пройдет мирно. Представители талибов уже прибыли в Президентский дворец для начала переговоров.