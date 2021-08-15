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самолет Бе-200 МЧС России (2018) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Путин подписал указ о награждении погибших в Турции летчиков

Членов экипажа самолета-амфибия Бе-200, который разбился у турецкого города Кахраманмараш наградили посмертно орденом Мужества. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Как следует из документа, опубликованном на официальном сайте главы государства, экипаж награжден за мужество и отвагу, проявленные при тушении пожара в Турции.

Ордена посмертно вручены подполковнику Владиславу Беркутову, подполковнику Вадиму Карасеву, подполковнику Евгению Кузнецову и старшим лейтенантам Николаю Омельченко и Юрию Чубарову.

Напомним, помимо россиян, на борту разбившегося Бе-200 находились сотрудник Главного управления лесного хозяйства и сотрудник Турецкой авиационной ассоциации. Самолет сбросил воду и через несколько секунд пропал в горах. Воздушное судно числился за Министерством обороны России.

Ранее сообщалось, что Россия направила самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожаров в Турции. Кроме того, российский Бе-200 с 30 июня участвует в тушении многочисленных природных пожаров в Греции, правительство страны попросило еще один самолет.

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Теги: самолет бе-200, крушение, экипаж



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Ранее 14.08.2021 18:16 Мск "Героические жертвы не будут забыты!" Министр иностранных дел Турции выразил соболезнования в связи с крушением российского самолета
Ранее 14.08.2021 15:49 Мск Самолет-амфибия Бе-200, арендованный Турцией у России, разбился у города Кахраманмараш


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