15 Августа 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Артюхов, Решетников, СШХ (2021) | Фото: instagram.com/artyukhov_da

Артюхов прервал свое автотурне по региону ради важного совещания в Салехарде

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов с вертолета показал министру экономического развития России Максиму Решетникову и полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву место, где будет построен ключевой элемент Северного широтного хода (СШХ) - мост через Обь, передает корреспондент Накануне.RU.

Ради совещания, посвященного реализации проекта, губернатор прервал свое ежегодное турне по регионам и вернулся в Салехард.

"Сомнений в необходимости СШХ нет ни у кого. Строительство железной дороги и последующий выход к порту Сабетта откроют доступ к Северному морскому пути. Это принципиально новые возможности для экономики всей нашей страны. У Ямала впереди десятки крупнейших проектов. Они обеспечат загрузку Северного широтного хода на долгие годы вперед", - сообщил сегодня губернатор на своей странице в Instagram.

Артюхов, Решетников, СШХ(2021)|Фото: instagram.com/artyukhov_da

Он также добавил, что с завтрашнего дня возвращается к поездке по дороге. В понедельник будет в Пурпе. После обеда - в Губкинском.

Напомним, совещание по проекту СШХ прошло накануне. Губернатор сообщил, что мост через реку Обь будет строиться с использованием инфраструктурного бюджетного кредита. Владимир Якушев отметил, что строительство СШХ "придаст импульс освоению Арктики и Северного морского пути".

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Теги: Артюхов, Решетников, СШХ, мост через Обь, автотурне



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