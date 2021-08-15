Артюхов прервал свое автотурне по региону ради важного совещания в Салехарде

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов с вертолета показал министру экономического развития России Максиму Решетникову и полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву место, где будет построен ключевой элемент Северного широтного хода (СШХ) - мост через Обь, передает корреспондент Накануне.RU.

Ради совещания, посвященного реализации проекта, губернатор прервал свое ежегодное турне по регионам и вернулся в Салехард.

"Сомнений в необходимости СШХ нет ни у кого. Строительство железной дороги и последующий выход к порту Сабетта откроют доступ к Северному морскому пути. Это принципиально новые возможности для экономики всей нашей страны. У Ямала впереди десятки крупнейших проектов. Они обеспечат загрузку Северного широтного хода на долгие годы вперед", - сообщил сегодня губернатор на своей странице в Instagram.

Он также добавил, что с завтрашнего дня возвращается к поездке по дороге. В понедельник будет в Пурпе. После обеда - в Губкинском.

Напомним, совещание по проекту СШХ прошло накануне. Губернатор сообщил, что мост через реку Обь будет строиться с использованием инфраструктурного бюджетного кредита. Владимир Якушев отметил, что строительство СШХ "придаст импульс освоению Арктики и Северного морского пути".