Опубликованы снимки затонувшего на Камчатке вертолета

Сегодня утром камчатские спасатели продолжили поисковые работы в районе Курильского озера, где потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с туристами на борту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального МЧС.

Тела четверых найдены, судьба еще четверых остается неизвестной. Telegram-канал Life Shot со ссылкой на свои источники сообщает, что найдено тело пятого погибшего. Также канал опубликовал фотографии вертолета, снятые на камеру глубоководного дрона, с помощью которого водолазы сейчас ищут тела погибших.

Как сообщала пресс-служба МЧС Камчатского края, с помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолета, который находится на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров.

В течение пятницы, 13 августа, спасатели МЧС России совместно с сотрудниками Кроноцкого заповедника патрулировали побережье Курильского озера на лодках, территория также обследовалась с помощью беспилотного летательного аппарата. Кроме того, водолазы обследовали береговую линию и прибрежную акваторию на глубине до 20 метров. Всего за сутки было обследовано 5000 квадратных метров акватории Курильского озера, 26900 квадратных метров дна, а также, с применением беспилотных летательных аппаратов, пять квадратных километров территории.

Ми-8 с туристами упал в воду Курильского озера на Камчатке 12 августа. На борту находилось 16 человек, спасено восемь. Разрабатывается план по подъему вертолета со дна озера – это планируется сделать с помощью понтонов.

По данным СМИ, на борту находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга (в том числе один ребенок). Три человека составлял экипаж: пилот-КВС, штурман и механик. Спасенные госпитализированы, состояние двух из них оценивается как тяжелое. Стало известно, что выжившие выплыли из тонущего вертолета, преодолев около восьми-девяти метров в высоту.