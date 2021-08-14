Фанаты "Спартака" на матче в Екатеринбурге вывесили оскорбительные баннеры

Болельщики "Спартака" вывесили оскорбительные баннеры в адрес футболистов своей команды во время матча в Екатеринбурге.

"Соболев Саша бросил играть, ведь стали в "телеге" его восхвалять", — написано на одном баннере. "Критика глаза и уши режет — Соболев, Понсе? Пока вся команда слушала выкрики, Зобнин, Айртон и Рассказов сбежали в раздевалку от критики", — написано на другом. Также с фанатской трибуны несутся оскорбительные скандирования в адрес команды и руководства клуба, передает Чемпионат.

Матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги завершился неудачно для "Урала" - 1:0 в пользу гостей.

Обе команды неудачно стартовали в новом сезоне. "Урал" в трёх турах набрал лишь одно очко, после чего было принято решение об увольнении с поста главного тренера Юрия Матвеева. Его сменил Игорь Шалимов. "Спартак" в трёх турах набрал три очка, в настоящее время москвичи занимают лишь 11-е место в турнирной таблице.