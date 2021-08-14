Талибы* взяли под контроль Мазари-Шариф

Радикальное движение "Талибан" (*запрещено в РФ) взяло под свой контроль город Мазари-Шариф - административный центр провинции Балх на северо-западе Афганистана. Об этом сообщил в субботу телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на представителя местных властей.

По данным телеканала, правительственные войска сдали Мазари-Шариф фактически без боя, оставили свои позиции, вооружения и пустились в бегство. Небольшие столкновения продолжаются в окрестностях города, передает ТАСС.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани выступил с обращением к гражданам страны. Гани выступил на фоне масштабного военного наступления боевиков движения "Талибан"*. Больше половины столиц из 34 провинций Афганистана в настоящий момент контролируют повстанцы. Иностранные войска, в частности США и Британии, уже начали операции по эвакуации своих граждан из Кабула на родину.

Он назвал главным приоритетом реорганизацию вооруженных сил страны и пообещал предотвратить дальнейшую нестабильность.