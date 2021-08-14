На острове Мартас-Винъярд произошла вспышка коронавируса после вечеринки в честь юбилея Барака Обамы

На американском острове Мартас-Винъярд произошла вспышка коронавируса после вечеринки в честь юбилея бывшего президента США Барака Обамы. Об этом пишет Daily Mail.

За неделю, последовавшую за мероприятием, там зафиксировали 74 случая COVID-19 — для острова это максимум с апреля.

Тем не менее сотрудники местной службы здравоохранения считают, что о связи между двумя событиями говорить пока рано.

"Единственный способ выяснить это — тщательно изучить, с кем контактировали заболевшие", — заявила представитель медицинского ведомства города Тинсбери Маура Вэлли.

В статье отмечается, что празднование посетили более 300 человек, хотя бывший американский лидер обещал провести несколько дней в кругу близких друзей и семьи. Среди гостей были замечены музыканты Бейонсе, Jay-Z и Джон Ледженд, а также актер Брэдли Купер, передает РИА Новости.

Вечеринка прошла 7 августа в поместье, принадлежащем Обаме. По данным портала Axios, изначально на нее пригласили более 700 человек. Жители острова раскритиковали бывшего президента, в ответ Обама заявил, что празднование пройдет в соответствии с самыми высокими стандартами, и нанял специального координатора по коронавирусу, который должен был следить за соблюдением всех санитарных требований.