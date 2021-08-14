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Происшествия В России За рубежом
самолет-амфибия Бе-200 (2012) | Фото:

Экипаж разбившегося в Турции Бе-200 наградят посмертно

Военнослужащих, погибших при крушении российского самолета-амфибии в Турции, представят к наградам. Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу наградить посмертно экипаж Бе-200.

Напомним, самолет-амфибия Бе-200, арендованный Турцией у России, разбился у города Кахраманмараш на востоке страны. Судно с русским экипажем тушило пожар в горах. Турецкие СМИ сообщают, что при крушении никто не выжил. Известно, что самолет числился за Министерством обороны России.

На борту разбившегося Бе-200 находилось, по разным данным, 5 или 6 россиян. Помимо них, в самолете были сотрудник Главного управления лесного хозяйства и сотрудник Турецкой авиационной ассоциации. Судя по видеозаписи, которую публикует канал, самолет сбросил воду и через несколько секунд пропал в горах.

"Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким российских военных, а также родным и близким граждан Турецкой Республики, погибших при крушении самолёта Бе-200. Президент поручил министру обороны представить российских военных к государственным наградам посмертно", – сказали в пресс-службе президента.

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Теги: самолет бе-200, крушение, экипаж, награды



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