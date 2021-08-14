"Ангела света", изрезавшую двухлетнего ребенка ножом, арестовали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге арестована женщина изрезавшая ножом своего двухлетнего сына. Ранее сообщалось, что она называла себя "ангелом света".

По информации пресс-службы СУ СКР по Свердловской области, екатеринбурженке предъявлено обвинение в покушении на убийство ребенка. Пострадавший чудом выжил и все еще находится в больнице.

Женщина арестована на 2 месяца, до 12 октября 2021 года включительно.

Допрошенная женщина признала свою вину, с её участием проведена проверка показаний на месте. По уголовному делу продолжаются допросы свидетелей, назначен комплекс экспертиз. В ходе следствия, в том числе, планируется провести судебную психиатрическую экспертизу в отношении фигурантки. Также будут установлены все обстоятельства, причины и условия указанного инцидента, сотрудниками Следственного комитета будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь.

Напомним, об искалеченном ребенке в полицию сообщила бригада скорой. Отец мальчика при опросе пояснил, что с недавних пор проживал отдельно от супруги, и что весной текущего года поведение женщины резко изменилось: она стала называть себя "ангелом света".