"Героические жертвы не будут забыты!" Министр иностранных дел Турции выразил соболезнования в связи с крушением российского самолета

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с крушением российского самолета Бе-200.

"С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народу. Их героические жертвы не будут забыты!" - написал министр в Twitter по-русски и по-турецки.

С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народу. Их героические жертвы не будут забыты! — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 14, 2021

Напомним, самолет-амфибия Бе-200, арендованный Турцией у России, разбился у города Кахраманмараш на востоке страны. Судно с русским экипажем тушило пожар в горах. Турецкие СМИ сообщают, что при крушении никто не выжил. Известно, что самолет числился за Министерством обороны России.

На борту разбившегося Бе-200 находилось 6 россиян. Помимо них, в самолете были сотрудник Главного управления лесного хозяйства и сотрудник Турецкой авиационной ассоциации. Судя по видеозаписи, которую публикует канал, самолет сбросил воду и через несколько секунд пропал в горах.