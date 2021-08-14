Самолет-амфибия Бе-200, арендованный Турцией у России, разбился у города Кахраманмараш

Самолет-амфибия Бе-200, арендованный Турцией у России, разбился у города Кахраманмараш на востоке страны. Судно с русским экипажем тушило пожар в горах.

По сообщению Mash, на борту разбившегося Бе-200 находилось 6 россиян. Помимо них, в самолете были сотрудник Главного управления лесного хозяйства и сотрудник Турецкой авиационной ассоциации. Судя по видеозаписи, которую публикует канал, самолет сбросил воду и через несколько секунд пропал в горах. Турецкие СМИ сообщают, что при крушении никто не выжил. Известно, что самолет числился за Министерством обороны России.

Ранее сообщалось, что Россия направила самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожаров в Турции. Кроме того, российский Бе-200 с 30 июня участвует в тушении многочисленных природных пожаров в Греции, правительство страны попросило еще один самолет.