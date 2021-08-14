ВВП во втором квартале вырос на 10%

ВВП России во втором квартале 2021 года вырос относительно аналогичного периода 2020 года на 10%. Но по сравнению с 2019 годом рост составил менее 2%. Такие данные приводит Росстат.

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Наибольший рост продемонстрировал пассажирооборот (+250%), т.к. в прошлом году он был резко обрушен. Розничный товарооборот вырос по той же причине на 23%, обрабатывающие производства - на 11%, строительство - на 11%, грузооборот - на 10%, добыча полезных ископаемых - на 8%.

При этом сельское хозяйство осталось на прошлогоднем уровне. Потребительских цены в июне выросли на 6,5% по сравнению с июнем 2020 года.

Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке Росстата, увеличились на 6,8% год к году. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций составила 56 тыс. рублей, что на 9,5% больше, чем год назад. Средний размер назначенных пенсий достиг почти 16 тыс. рублей - рост на 5,6% за год.

Общая численность безработных в июне снизилась на 23% по сравнению с июнем 2020 года, но тогда был зафиксирован рост на 38% к 2019 году. В целом за первое полугодие численность безработных не изменилась год к году, но в прошлом году произошел рост почти на 13%.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики РФ до 4,4% за год, но ухудшил прогноз роста в 2022 году до 3,1%.