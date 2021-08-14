14 Августа 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Владимир Путин, телефонный разговор (2017) | Фото:http://www.kremlin.ru

Путин позвонил семье из ЯНАО, отдыхающей в Сочи по его приглашению

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с семьёй Гавриленко из города Надым Ямало-Ненецкого автономного округа – одной из многодетных семей, удостоенной в 2021 году ордена "Родительская слава" и прилетевшей на отдых в Краснодарский край по приглашению главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.

В Сочи для Геннадия и Оксаны Гавриленко и их детей была организована экскурсионно-развлекательная программа: они посетили, в частности, горный курорт "Роза Хутор", парк "Ривьера", дельфинарий. Кроме того, семья совершила морскую прогулку и побывала с экскурсией в имеретинском кластере, где проводились зимние Олимпийские игры, в том числе на автодроме.

Президент поинтересовался впечатлениями членов семьи от проводимого отпуска и пожелал им его успешного и благополучного дальнейшего продолжения.

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Теги: родительская слава, семья гавриленко



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