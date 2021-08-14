Президент Афганистана пообещал вернуть стабильность наполовину захваченному талибами* государству

Президент Афганистана Ашраф Гани выступил с обращением к гражданам страны.

Он назвал главным приоритетом реорганизацию вооруженных сил страны и пообещал предотвратить дальнейшую нестабильность

"Уверяю вас, что, как ваш президент, я сосредоточен на предотвращении дальнейшей нестабильности, насилия и перемещений людей", - сказал Гани.

Он добавил, что не допустит, чтобы война принесла афганцам смерть, потерю достижений за последние 20 лет, разрушение государственной собственности и нестабильность, передает Интерфакс.

Гани выступил на фоне масштабного военного наступления боевиков движения "Талибан" (*террористическая организация, запрещена в РФ). Больше половины столиц из 34 провинций Афганистана в настоящий момент контролируют повстанцы.

Иностранные войска, в частности США и Британии, уже начали операции по эвакуации своих граждан из Кабула на родину.