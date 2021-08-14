Главврача больницы во Владикавказе, где из-за нехватки кислорода умерли 11 пациентов, отправили под домашний арест

Главврача больницы во Владикавказе, обвиняемого в гибели 11 пациентов из-за неисправной кислородной системы, отправили под домашний арест.

Владимиру Плиеву назначено два месяца домашнего ареста. Защита намерена обжаловать это решение, поскольку врач был в должности всего четыре месяца и пытался наладить кислородную систему.

Напомним, 9 августа в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе произошел прорыв кислородной трубы, питающей реанимационное отделение, в котором находились пациенты, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. В результате умерли девять больных, находившихся в реанимационном отделении. Позже скончались еще два человека.