В Екатеринбурге снесли старинный дом прямо в День города

В Екатеринбурге прямо в день города снесли почти столетний дом на Мельникова, 14. Координатор общественного движения Марина Сахарова охарактеризовала его как "прекрасный дом из лекального кирпича на тёсанном гранитном цоколе". В сообщении общества в Facebook его также называют последним живым свидетелем истории посёлка Верх-Исетского завода.

"Прекрасный кирпичный стиль сразу привлекал внимание среди высотных бетонных зданий. В июне ветром сорвало часть кровли. Дом вполне мог бы стать общественным центром, кафе. Смысл и законность сноса не понятны. Никакой информации, кто и на каком основании производит работы нет", - говорится в сообщении общества "Реальная история".

Стоит отметить, что дом, построенный в 1923 году, был в весьма плачевном состоянии. По данным общественников, он относится к городской собственности.

"Специалисты, которые проводили обследование здания, вынесли заключение о его аварийном состоянии, поэтому принято решение о сносе. Здание не является памятником", - сообщила заместитель начальника департамента - начальник отдела информационного сопровождения Виктория Мкртчян.