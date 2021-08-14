14 Августа 2021
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Происшествия Сибирский ФО
(2004) |

На Таймыре введен режим ЧС из-за 56 мертвых оленей, лежавших у реки

На Таймыре введен режим ЧС из-за 56 мертвых оленей. Решение о проведении мероприятий в рамках чрезвычайной ситуации муниципального уровня приняли на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в под председательством главы Таймыра Евгения Вершинина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Туши оленей нашли 5 августа во время рейда на левом берегу реки Хатанга в 5 км от села Хатанга ниже по течению. Мертвые животные лежали вдоль береговой линии.

 

Полицейские, осмотревшие жуткую находку, обнаружили на двух тушах огнестрельные ранения. Остальную основную массу составляют телята дикого северного оленя, которые, предположительно, в ходе сезонной миграции при переправе через реку ослабли и захлебнулись, далее их прибило к берегу. Ветеринарная лаборатория КГКУ "Таймырский отдел ветеринарии" проверила погибших зверей на сибирскую язву, результат отрицательный.

Для определения масштабов чрезвычайной ситуации, координации сил и средств в Хатангу прибудет оперативная группа районной комиссии в составе специалистов управления по делам ГО и ЧС администрации монопольного района. Ими будет проведена работа по утилизации биологических отходов дикого северного оленя под контролем ветеринарного надзора Красноярского края.

Правоохранительными органами проводится комплекс мер по установлению лиц, причастных к незаконной охоте. Возбуждено уголовное дело, браконьерам, если их удастся найти, грозит лишение свободы сроком до двух лет. 

 

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Теги: мертвые олени, падеж скота, режим чс



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