В автобусе, попавшем в аварию под Владимиром, ехали паломники

Автобус, попавший в аварию во Владимирской области, перевозил паломников. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник и отмечая, что официального подтверждения информации пока нет.

"Паломники из Вологды ехали на автобусе, из 14-ти госпитализировали восьмерых", - рассказал источник агентства.

Состояние пострадавших удовлетворительное, тяжелых случаев нет.

Напомним, сегодня утром во Владимирской области автобус с толкнулся с фурой, пострадали 22 человека, по данным УМВД региона. 57-летний водитель автобуса "Неоплан", двигаясь со стороны Ярославля в сторону Москвы, допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем "МАН" с полуприцепом "ТОНАР" под управлением 37-летнего водителя.

Автомобили получили механические повреждения, погибших нет.

Православные отмечают сегодня "Медовый спас", также в этот день начинается Успенский пост, посвященный окончанию земной жизни Божьей Матери - Успенье Богородицы.