14 Августа 2021
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Политика Дальневосточный ФО
(2021) | Фото: 41.mchs.gov.ru

Тела троих туристов подняты со дна Курильского озера, где потерпел крушение вертолёт Ми-8

Тела троих туристов подняты на поверхность со дна Курильского озера, где потерпел крушение вертолёт Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро". Осуществить операцию удалось совместными усилиями спасателей и военных.

Как сообщает пресс-служба МЧС Камчатского края, с помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолёта, который находится на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров. Рядом с фюзеляжем вертолёта найдены несколько тел пропавших туристов.

В течение пятницы, 13 августа, спасатели МЧС России совместно с сотрудниками Кроноцкого заповедника патрулировали побережье Курильского озера на лодках, территория также обследовалась с помощью беспилотного летательного аппарата. Кроме того, водолазы обследовали береговую линию и прибрежную акваторию на глубине до 20 метров. Всего за сутки было обследовано 5000 квадратных метров акватории Курильского озера, 26900 квадратных метров дна, а также, с применением беспилотных летательных аппаратов, 5 квадратных километров территории.

Ми-8 с туристами упал в воду Курильского озера на Камчатке 12 августа. На борту находилось 16 человек, спасено восемь. Разрабатывается план по подъему вертолета со дна озера – это планируется сделать с помощью понтонов.

По данным СМИ, на борту находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга (в том числе один ребенок). Три человека составлял экипаж: пилот-КВС, штурман и механик. Спасенные госпитализированы, состояние двух из них оценивается как тяжелое. Стало известно, что выжившие выплыли из тонущего вертолета, преодолев около 8-9 метров в высоту.

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Теги: вертолет, курильское озеро, погибшие



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