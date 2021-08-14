Очередной печальный рекорд смертности от коронавируса установлен в России

В России третий день фиксируются печальные рекорды по количеству смертей от коронавируса. За минувшие сутки скончались 819 заболевших, на четыре человека больше, чем днем ранее.

Регионы-лидеры по числу смертей:

Москва — 57 (с начала пандемии — 26 539);

Санкт-Петербург — 48 (19 938);

Иркутская область — 39 (4111);

Краснодарский край — 34 (4665);

Пермский край — 29 (3626).

За сутки в России зарегистрировали 22 144 случая заражения коронавирусом. Это на 0,6% меньше, чем днем ранее (22 277). Общее число заболевших выросло до 6 579 212. За сутки выздоровели 19 550 человек, всего — 5 867 890.

Регионы-лидеры по числу новых случаев:

Москва — 2317 (за все время — 1 540 205);

Санкт-Петербург — 1823 (554 942);

Московская область — 1307 (404 734);

Нижегородская область — 544 (148 168);

Свердловская область — 524 (114 704).

Об этом сообщает Коммерсант.