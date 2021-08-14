"Сделка года". "Синара-Девелопмент" выкупила у РЖД 17,5 гектаров под жилую застройку в центре Екатеринбурга

В "РЖД" назвали продажу "Синаре-Девелопмент" территории и построек грузового двора станции Екатеринбург-Товарный самой ожидаемой сделкой года. Как сообщили в пресс-службе компании, цена продажи составила 3,8 млрд рублей при начальной стоимости в 2,3 млрд рублей

Речь идет о территории, площадью в 17,5 гектаров в центральной части Екатеринбурга, на которой расположены 63 объекта недвижимого имущества нежилого, производственного, складского назначения. Участок лежит в границах улиц Челюскинцев, Стрелочников, Кимовской

Грузовая работа на объекте была прекращена решением Федерального агентства железнодорожного транспорта в 2014 году и перераспределена на другие станции Екатеринбургского транспортного узла.

"Для нас это самая ожидаемая и крупнейшая сделка 2021 года по непрофильному имуществу", - подчеркнул заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Александр Плутник.

Компания "Синара-Девелопмент" планирует реализовать проект комплексного освоения территории. Одновременно со строительством жилых домов в микрорайоне будут возводится социальные объекты, общественно-деловая инфраструктура", — рассказал генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев.