14 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Проект микрорайона &quot;Новокольцовский&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: пресс-служба компании &quot;Синара-Девелопмент&quot;

"Сделка года". "Синара-Девелопмент" выкупила у РЖД 17,5 гектаров под жилую застройку в центре Екатеринбурга

В "РЖД" назвали продажу "Синаре-Девелопмент" территории и построек грузового двора станции Екатеринбург-Товарный самой ожидаемой сделкой года. Как сообщили в пресс-службе компании, цена продажи составила 3,8 млрд рублей при начальной стоимости в 2,3 млрд рублей

Речь идет о территории, площадью в 17,5 гектаров в центральной части Екатеринбурга, на которой расположены 63 объекта недвижимого имущества нежилого, производственного, складского назначения. Участок лежит в границах улиц Челюскинцев, Стрелочников, Кимовской

Грузовая работа на объекте была прекращена решением Федерального агентства железнодорожного транспорта в 2014 году и перераспределена на другие станции Екатеринбургского транспортного узла.

(2021)|Фото: sinara-development.ru

"Для нас это самая ожидаемая и крупнейшая сделка 2021 года по непрофильному имуществу", - подчеркнул заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Александр Плутник.

Компания "Синара-Девелопмент" планирует реализовать проект комплексного освоения территории. Одновременно со строительством жилых домов в микрорайоне будут возводится социальные объекты, общественно-деловая инфраструктура", — рассказал генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев.

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Теги: синара, ржд, застройка, екатеринбург товарный, товарный двор



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