Талибы* захватили контроль над уездом Сайед Карам - на сторону радикалов перешел глава местной полиции

Талибы* захватили два танка, много оружия и боеприпасов, а также контроль над уездом Сайед Карам в афганской провинции Пактия - на сторону радикалов перешел глава местной полиции.

Захват района Сайед Карам позволит талибам* перерезать провинцию пополам и облегчит продвижение к административному центру Гардез, передает ТАСС.

В пятницу талибы* взяли под контроль город Таринкот (административный центр провинции Урузган), а позже захватили Пули-Алам в 50 км южнее Кабула. Талибы* овладели также ключевыми городами Герат и Кандагар - на западе и юге Афганистана. По оценкам экспертов, радикалы контролируют 70% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. Их наступление на правительственные силы началось после объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода американских войск.

*Деятельность движения "Талибан" запрещена на территории России