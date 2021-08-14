14 Августа 2021
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Экономика Свердловская область В России
процент кредит ипотека долг деньги (2010) | Фото: worlddacha.ru

Россияне нарастили рекордные долги по кредитам "наличными". Чаще других вынуждены лезть в долги свердловчане, удмурты и нижегородцы

Россияне в июле нарастили долги по кредитам "наличными" до рекордных с 2016 года 1,7 млн ссуд, что на 0,2% больше, чем в предыдущем месяце и на 34% больше, чем в июле 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За январь - июль 2021 года банки предоставили гражданам 10,7 млн кредитов "наличными", что на 42% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда количество выдач сильно сократилось на фоне первой волны пандемии. Наибольший рост выдач зафиксирован в Удмуртии (3%), Свердловской (3%) и Нижегородской (4%) областях.

"Выдачи кредитов наличным оказались рекордными в количественном выражении, несмотря на рост ключевой ставки, который привел к удорожанию кредитов для заемщиков, а также на попытки ЦБ охладить этот сегмент. В июле регулятор повысил надбавки к коэффициентам риска, что сделало выдачу потребительских кредитов менее рентабельной для банков", - приводит пресс-служба слова генерального директора бюро Артура Александровича.

Среди 30 регионов, в которых россияне в июле взяли больше всего кредитов наличными, более всего банки сократили выдачи по сравнению с июнем в Татарстане (-6%), Кемеровской (-4%) и Тюменской областях (- 4%), передает ТАСС.

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Теги: кредит, долг, рост



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