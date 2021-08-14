22 человека пострадали в ДТП во Владимирской области

Во Владимирской области автобус с толкнулся с фурой, пострадали 22 человека. По данным УМВД региона, авария произошла на 97-м км федеральной автодороги М-8 "Холмогоры".

По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса "Неоплан", двигаясь со стороны Ярославля в сторону Москвы, допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем "МАН" с полуприцепом "ТОНАР" под управлением 37-летнего водителя.

Автомобили получили механические повреждения, погибших нет.

Известно о 22 пострадавших, из них 16 человек доставлены в медицинское учреждение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.