14 Августа 2021
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Происшествия
(2021) | Фото: 33.мвд.рф

22 человека пострадали в ДТП во Владимирской области

Во Владимирской области автобус с толкнулся с фурой, пострадали 22 человека. По данным УМВД региона, авария произошла на 97-м км федеральной автодороги М-8 "Холмогоры".

По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса "Неоплан", двигаясь со стороны Ярославля в сторону Москвы, допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем "МАН" с полуприцепом "ТОНАР" под управлением 37-летнего водителя.

(2021)|Фото: 33.мвд.рф

Автомобили получили механические повреждения, погибших нет.

Известно о 22 пострадавших, из них 16 человек доставлены в медицинское учреждение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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Теги: дтп, автобус



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