14 Августа 2021
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Происшествия За рубежом
землетрясение Япония Токио цунами (2011) | Фото: kyodonews.jp

В Японии из-за дождей эвакуируют жителей префектур Фукуока, Сага, Нагасаки и Хиросима 

В Японии из-за дождей эвакуируют жителей четырех префектур - 1,7 млн человек.

Жители префектур Фукуока, Сага, Нагасаки, Хиросима получили пятый, самый высокий уровень предупреждения об опасности. При нем власти дают однозначный приказ "Спасайте ваши жизни!". Он подразумевает срочную эвакуацию, а если передвижение до эвакуационного пункта из-за подтоплений на этом этапе уже связано с рисками, то жителям рекомендуют найти по соседству или в своем собственном доме наиболее безопасное место, при укрытии в котором возрастали бы шансы выжить.

Обильные дожди идут на юго-западе Японии уже несколько дней. В ряде районов за последние двое суток выпало 500-700 миллиметров осадков. В префектуре Сага в городе Урэсино за трое суток выпало 918 миллиметров осадков. В главном административном центре этой префектуры городе Сага – 769 миллиметров. В префектуре Нагасаки в городе Ундзэндакэ - 847 миллиметров. Преодолены исторические рекорды для этого времени года. Метеорологи предупреждают о многократно возросших рисках паводков и оползней.

Канал общественного телевидения NHK отменил все регулярные телепрограммы и передает информацию, связанную с продвижением атмосферного фронта, прогнозами синоптиков и объявлениями эвакуации от местных администраций. Репортажи с мест показывают затопленные улицы, превратившиеся в реки. На севере острова Кюсю, где находятся Нагасаки, Сага, Фукуока, выпало три месячных нормы осадков.

Один человек погиб, с двумя не удается установить связь после схода оползня.

Согласно прогнозам, дожди будут идти и в воскресенье, передает РИА Новости.

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Теги: япония, дождь, ливень, эвакуация



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