14 Августа 2021
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Происшествия
взрыв автобуса в Воронеже (2021) | Фото: СКР

Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до 22. Трое в реанимации

Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до 22 - за медицинской помощью обратились еще двое пассажиров злополучной маршрутки. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался. Об этом в Telegram рассказал губернатор региона Александр Гусев.

По его данным, сегодня в больнице скорой помощи №1 лечение проходят 14 человек, один — в реанимации в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. В ВОКБ №1 лечатся двое. Один с ожогами 1-2 степени — в реанимации, второй, которого вчера перевели из БСМП №1, также находится в реанимации в тяжёлом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами.

Таким образом, в медучреждениях остаются 16 человек. Погибших двое.

Взрыв в пассажирском "ПАЗе" произошел 12 августа вечером, когда автобус стоял на остановке. Эксперты считают, что к трагедии привела неисправность оборудования либо внесение изменений в конструкцию транспортного средства. По результатам экспресс-анализа следы взрывчатых веществ не обнаружены. По предварительным данным, взрыв произошел в районе бензобака в левой части автобуса. Однако рассматривается и версия теракта с использованием веществ, которые могли привести к аналогичному происшествию.

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Теги: воронеж, взрыв вавтобусе



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