13 Августа 2021
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Политика За рубежом
сеиф аль-ислам каддафи (2011) | Фото: segodnya.ua

Американцы пытаются убрать Каддафи-младшего из президентской гонки в Ливии

Сына убитого ливийского лидера Сейфа аль-Ислама Каддафи объявили в розыск. Считается, что это сделала военная прокуратура Триполи по приказу США. По мнению политолога Владимира Карасева, Вашингтон затеял новый раунд игры в «демократию» на территории Ливии.

Каддафи-младший дал интервью New York Times, в котором заявил, что готов к политической работе на благо Ливии. На Западе, как и в Триполи, эту информацию восприняли фактически как заявку сына многолетнего лидера страны на участие в президентских выборах.

«Тут все предельно просто: американцы снова пытаются строить свою демократию. Строили в Ираке - сейчас оттуда уходят. Не получилось. В Ливии в 2011 году американская "демократия" началась с жестокого убийства легитимного лидера страны Муаммара Каддафи», – объяснил эксперт.

Если учитывать данные результатов соцопросов, проведенных в североафриканской стране, Сейф легко может получить большинство голосов, обеспечив себе победу над конкурентами. По словам журналиста NYT, который провел с ним интервью, 9 из 10 опрошенных жителей страны готовы проголосовать за сына Каддафи.

Позиция Сейфа по ситуации в Ливии и причине возникновения десятилетнего кризиса также ясна. В интервью американской газете он заявил, что нынешние руководители Триполи посеяли хаос после того, как американский президент Барак Обама отдал приказ о бомбардировках, что в итоге привело к свержению и убийству Муаммара Каддафи.

Политолог Карасев уверен, что после ряда неудач в странах Ближнего Востока США вернулись к ливийской кампании. В ход идут излюбленные методы, которые включают информационную кампанию в СМИ и оказание давления на местных руководителей. Сейф Каддафи в сложившейся ситуации является крайне неудобной фигурой для Вашингтона, поэтому было принято решение об аресте.

«Теперь принялись за сына. По версии байденовской администрации, он сотрудничал с русскими. Могли бы назвать его генералом "ЧВК Вагнера", получившим русское гражданство. Не докрутили, мне кажется», – считает политолог.

Учитывая политическую позицию Сейфа и безусловную поддержку ливийцев, которую он имеет, Запад будет всячески противодействовать проведению честных выборов и создавать все возможные преграды для участия в них Каддафи-младшего.

По мнению Карасева, мировая общественность столкнулась с классической провокацией, разработанной в Белом доме, которую реализуют в Триполи:

«Вообще, я уверен, что это спланированная и последовательная провокация. Сначала абсурдный фильм BBC с актерами-вагнеровцами, теперь ордер на арест Каддафи. Байден хочет быть как Обама и идет по его стопам. Вот и вся демократия».

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Теги: ливия, каддафи- младший, триполи, байден, обама



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