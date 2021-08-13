Беглов «продал» Петербург миллиардеру Мамишеву и азербайджанской диаспоре

Азербайджанская диаспора одна из самых влиятельных в Санкт-Петербурге. Ее глава - бизнесмен Вагиф Мамишев по-прежнему вхож в Смольный и имеет своих ставленников в администрациях районов и комитетах правительства, пишут питерские журналисты. Обширные сети позволили бизнесмену сформировать многомиллиардное состояние. Ряд инвестпроектов и инициатив, под которые Мамишев или его приближенные получали недвижимость привели к тому, что город потерял минимум 2,7 млрд рублей. Интересно, что на рост влияния диаспоры и миллиардера оказал действующий губернатор Александр Беглов. Главой азербайджанской диаспоры уже интересовались правоохранительные органы.

Дружба Беглова с азербайджанской диаспорой

Взаимодействие бизнеса и власти должно приносить пользу обеим сторонам: предпринимателю прибыль, а городу инфраструктуру, дома, объекты для отдыха, парки или услуги. В Санкт-Петербурге сотрудничество бизнеса и власти – это прежде всего возможность для обогащения. Например, депутаты ЗакСа поставили на поток махинации с деппоправкой и изменением категории земель. В высших же эшелонах питерской власти укоренилась практика лоббирования и обслуживания интересов представителей бизнеса. Это становится своего рода благодарностью за оказанную финансовую поддержку в рамках избирательных кампаний. При этом бюджет несет многомиллиардные убытки, город теряет земли и шанс реализовать выгодные инвестпроекты.

Примером того, как сотрудничество власти и бизнеса наносит урон, наверное, могут служить отношения губернатора Александра Беглова с представителями азербайджанской диаспоры. Миллиардер, глава «Азербайджанской национально-культурной автономии» (АНКА) Вагиф Мамишев и губернатор приходятся друг другу близкими друзьями. Сам он уроженец Азербайджана (Баку), потому наличие тесного контакта со своими «земляками» не представляется чем-то удивительным или непонятным. Отношения с бизнесменом сложились еще в начале нулевых, когда Беглов в 2002 году был выдвинут на должность вице-губернатора Петербурга и возглавил канцелярию администрации города. Уже тогда обсуждался возможный уход действующего на тот момент губернатора Владимира Яковлева и считалось, что Беглов заменит его на посту. Эта версия подкрепилась тем, что в 2003 году Яковлев ушел в Правительство РФ, а Беглов получил должность врио главы города.

Заручиться поддержкой «земляка-губернатора» было в интересах азербайджанской диаспоры. Миллиардер сделал ставку на Беглова в знак гарантий обслуживания личных интересов. Однако федеральный центр по-своему перетасовал кадры, открыв дверь к другой «карьерной лестнице». Беглова отправили в Москву, где он сначала работал главой Контрольного управления президента РФ, потом перешел в Администрацию президента, а позднее возглавлял полпредства в ЦФО и СЗФО. Переезд в Москву, судя по всему, не перечеркнул отношений с Мамишевым и диаспорой. Наоборот, это позволило использовать административный ресурс ведомств, по сути, контролирующих работу субъектов РФ, чтобы отплачивать ответной помощью бизнесмену. Имея широкие полномочия, Беглов открыто влиял на кадровую и бизнес-политику Петербурга, рекомендуя руководству Смольного кандидатуры для назначения на посты в администрации и комитеты. Мог обращать внимание на инвестпроекты, требующие большего внимания и содействия с согласованием аренды или выкупом городской недвижимости.

Помощь «сверху» помогла Мамишеву обрести влияние. Он получил доступ к первому кабинету Смольного после назначения на пост советника губернатора по национальным вопросам, который сохраняет последние 12 лет. Постоянный доступ в администрации позволил в свое время заручиться поддержкой Давида Адами – «серого кардинала» кадровой политики Смольного, возглавлявшего аппарат губернатора при Полтавченко с 2012 по 2018 годы. В этот период ряд приближенных и родственников миллиардера продвинулись по службе в госаппарате. Например, к ставленникам бизнесмена ранее в СМИ относили экс-председателя Комблага Петербурга Владимира Рублевского, бывшего советника губернатора и замглавы Московского района Никиту Александрова, бывшего главу Госстройнадзора Евгения Кима, а также племянника Низами Мамишева. Последний до сих пор в структурах Смольного – он занимает должность заместителя главы комитета по внешним связям Петербурга.

Губернатор Александр Беглов о тесных отношениях с миллиардером не распространяется. Зато сам Вагиф Имамович говорит об этом с удовольствием, о чем сообщают просмольнинские СМИ. После назначения Беглова врио губернатора в 2018-м в интервью «Петербургскому дневнику» Мамишев расхваливал главу города и заявлял, что с Александром Дмитриевичем он знаком больше 20 лет, а между ними давно установились крепкие доверительные отношения, которые лишь будут развиваться. Показательно и присутствие Мамишева в качестве почетного гостя на инаугурации Беглова в 2019-м. Мотивы приглашения на подобные мероприятия могут быть разными – либо ты крупный инвестор, стратегический партнер или очень близкий человек, имеющий определенное влияние, в том числе, финансовое. В 2020-м миллиардер от лица азербайджанской диаспоры подарил временному госпиталю в «Ленэкспо» (создан по личной инициативе Беглова) машину скорой помощи.

При участии Беглова город «щедро раздавал» строительным компаниям Вагифа Мамишева (ГК «Конрад» и ГК «Петровский строитель»), его родственникам и приближенным из азербайджанской диаспоры. В период с 2002-го по 2020-й немало земельных участков Северной столицы, а также инвестпроектов было отыграно в их пользу. Это позволило бизнесмену стать одним из самых богатых жителей Северной столицы. В актуальном рейтинге миллиардеров издания «Деловой Петербург» он занимает 26 строчку с состоянием в 39 млрд рублей.

Однако городу дружба Беглова с Мамишевым и азербайджанской диаспорой обходится, как гутверждают местные эксперты, «в копеечку». Бюджет Петербурга несет огромные потери, пока бизнесмен и его приближенные сколачивают состояние на манипуляциях и схемах с недвижимостью, эксплуатации городского имущества, уклонении от уплаты аренды в бюджет. Приведем несколько примеров.

Миллиарды на костях

АО «ЛК» Ликострой», связанное со строительными компаниями Мамишева, в 2008 году приобрело за 38 млн рублей здание кинотеатра «Спутник» (Невский район, ул. Бабушкина 40) с земельными участками общей площадью около 1,5 га. Предполагалась реализация инвестпроекта по строительству большого разновысотного (от 4 до 9 этажей) торгово-развлекательного центра со стеклянной башней. Однако сразу приступить к возведению ТРК бизнесмен не смог из-за вмешательства градозащитников, выступивших против застройки. Историки, археологи, активисты заявили, что на выкупленном участке ранее находилось Фарфоровское кладбище, появившееся после постройки Преображенской церкви в 1731-1734 годах, но ликвидированное в XX веке. В подтверждение градозащитники предоставили архивные карты и схемы разных временных периодов, на которых отмечен некрополь: план Петербурга от 1914 года, план Суворина от 1916 года, план Гублита 1925 года и карты «Лениздата» от 1939 года. Также активисты заявили о наличии захоронений на кладбище. Наличие некрополя с сохранившимся захоронениями на приобретенных инвестором земельных участках активисты смогли доказать в рамках судебного дела в 2013 году. В итоге суд запретил любое строительство на территории некрополя, одобрив лишь обустройство под зеленые насаждения, за исключением тех участков, где ранее проводились земляные работы при возведении кинотеатра «Спутник». Компании «Ликострой» оставили пятно самого кинотеатра и прилегающую к нему площадку вдоль улицы Бабушкина. Однако такие условия сделали невозможным реализацию ранее задуманного инвестпроекта по строительству ТРК.

В виду сложившейся ситуации Мамишев достиг договоренностей с властями города о том, что часть ранее купленного участка под «Спутником» останется за его структурами, а остальные территории вокруг кинотеатра обменяют на равнозначные по стоимости площадки в другом районе. Город пошел навстречу. В 2015 и 2016 годах миллиардеру предоставили взамен земельные участки №№ 9 и 10 по улицам Яхтенная и Оптиков в Приморском районе общей площадью 2,9 га, отведенных под строительство торговых объектов. При передаче Мамишеву город проигнорировал их размер, перспективность и оценил участки в 111 млн рублей. Хотя их совокупная реальная кадастровая стоимость на 2016 год составляла 649,16 млн рублей, а рыночная превышала 2,4 млрд.

В 2016 году, практически сразу после получение второго участка, бизнесмен осуществил изменение назначения земель с деловой застройки на жилую, согласовал повышение высотности застройки с 40 до 80 м и продал компании из Setl Group за предположительно 1,7 млрд рублей. На них впоследствии были возведены два жилых комплекса.

Ситуация со «Спутником» получила продолжение в 2017-м, когда строительные компании Мамишева получили разрешение на строительство ТРК. Здание было снесено в январе 2018-го. А уже в июле 2020 торговый комплекс ввели в эксплуатацию. При этом комплекс был построен с нарушением законодательства. Здание кинотеатра располагалось в зоне Фарфоровского кладбища, что также подтверждается архивными картами. Федеральный закон № 8 «О погребении и похоронном деле позволяет проводить реконструкцию существующих зданий, расположенных на месте бывших захоронений, но прямо запрещает строить новые после их сноса.

Миллиардер получил возможность зарабатывать на работе ТРК, построенном вопреки законодательству. Мамишев фактически «задаром» получил земли, которые перепродал, заработав на этом 1,7 млрд. Город потерял по меньшей мере 2,4 млрд рублей от необъяснимо низкой оценки земельных участков, переданных Мамишеву, хотя мог реализовать их с большей выгодой. Отметим, что схема со сменой категории земель, во много раз повышающей стоимость недвижимости, - давняя лазейка «для своих», которой пользуются бизнесмены, имея отношения в ЗакСе. СМИ уже писали, что депутаты могут зарабатывать на этом, а город теряет миллиарды. Провести подобные манипуляции, противоречащие логике и экономической целесообразности, вряд ли можно без покровительства Смольного со стороны Александра Беглова.

«Книжный долг» Мамишевых

ОАО «Дом книги» - Северо-Западное книготорговое объединение» (СЗКО) в 2012 году стало инициатором банкротного дела против городского АО «Петербургский Дом Книги». Долг последней компании на тот момент насчитывал около 179 млн рублей. Однако инициатор отказался от судебного разбирательства по причине появления «инвестора». Миллиардер Вагиф Мамишев в июле 2012-го заявил, что «оздоровит» «Дом книги», закрыв задолженность. Также бизнесмен обозначил интерес к выкупу 49% акций городской АО.

Однако можно ли назвать «оздоровлением» и «инвестированием» то, что произошло дальше? В октябре 2012-го одноименная компания ООО «Дом Книги», на 100% принадлежащая Лейле Мамишевой (по данным СМИ, предполагаемая племянница миллиардера), дала займ «Петербургскому Дому книги» в размере 117,5 млн рублей под 1% годовых для вывода из банкротства.

Но с выплатой долга городское АО не справилось и по сути почти вдвое ухудшило свое финансовое состояние. За период с января по сентябрь 2016 года у городского АО образовался долг по выданному займу перед структурой Мамишева в размере 239,1 млн рублей (117,5 млн – основной долг, 4,6 млн - проценты и 116,8 млн - неустойка). Компания племянницы миллиардера обратилась в Арбитражный суд за взысканием, где их требования были удовлетворены в полном объеме. Долг городской АО перед компанией семьи Мамишевых был погашен за счет бюджетных ассигнований и увеличения в 2017 году уставного капитала юрлица до 506 млн рублей.

Что в этой ситуации не так? Дело в объеме неустойки – она практически равна сумме долга. Хотя обстоятельства указывают на несоразмерность нарушенному обязательству. АО могло в суде заявить об уменьшении неустойки в соответствии со статьей 333 ГК РФ. Однако почему-то юрлицо этого не сделало при рассмотрении дела в первой инстанции. А может быть просто «не захотело», так как апелляций и возражений на решение суда не было. В итоге за счет бюджета города компания, связанная с семьей миллиардера, заработала, возможно, 121,5 млн рублей.

Убыточный «Парка Авиаторов»

Некоммерческое партнерство «КРЦ «Парк Авиаторов», управляемое Фарманом Мустафаевым (руководил «Продбаза № 1», принадлежащей «Ликострой» Мамишева), в 2013 году получило в аренду на 49 лет 25,3 га одноименного парка в Московском районе под проект комплексного благоустройства. Компания планировала установить аттракционы, открыть лодочную станцию и заселить водоем рыбой. Концепция благоустройства была разработана лишь в 2018 году, которую арендатор так и не реализовал. В январе 2021 года компания отказалась от проекта и вернула объект городу. Договор аренды был расторгнут по соглашению сторон.

Передавая парк город рассчитывал сэкономить на его содержании. Но вышло наоборот. За 9-летний срок пользования участком арендатор по собственной инициативе не провел никаких работ по благоустройству, приведя парк в запущенное состояние. Пруд был загрязнен, на территории зеленой зоны впоследствии находили точки несанкционированных мусорных свалок. В парке не было достаточного количества урн, скамеек, дорожек и детских площадок, а имеющиеся находились в разбитом состоянии.

Из-за возврата парка и в связи с недовольством местных жителей городу пришлось брать на себя обязательства и нести расходы по обустройству. Парк Авиаторов был передан в управление садового-паркового хозяйства «Южное». В этом году были заключены контракты на компенсационное озеленение и уборку, санитарную очистку территорий суммарно на 40,5 млн рублей. Смольный выделил администрации Московского района 43,1 млн рублей на работы с парком в 2021 году. Помимо этого, парк включили в адресную программу мероприятий «Формирование комфортной городской среды», с выделением финансирования в 2022-2023 годах. Ко всему прочему арендатор показал себя как ненадежного плательщика. С 2016 по 2020 годы комитет по имущественным отношениям (КИО) четыре раза обращался в суд в связи с взысканием задолженности и пени по арендным платежам.

Помещения под офис даром

Это не единственный случай, когда городу приходилось идти в суд, чтобы получить с юрлиц, связанных с миллиардером деньги за аренду собственности. Показателен случай с компанией «Возрождение» (ранее называлась «ТК «ПК-Возрождение СПБ»), учрежденной АО «ЛК «Ликострой». Она с 2001 года арендует помещения в здании администрации Московского района на Московском проспекте 127 «А». Считается, что это головной офис Вагифа Мамишева в Петербурге, из которого миллиардер управляет своей империей. Компания бизнесмена неоднократно показывала нежелание платить за предоставляемые площади.

Так, в 2016 году администрация района обращалась в суд с иском о взыскании с «Возрождения» 197 млн рублей долга и пени за аренду помещений с июля 2013 по май 2016 года. Однако в полном объеме управление средства не получило. По неясным причинам администрация согласилась на мировое соглашение, по которому арендатор признал долг лишь в размере лишь 42,7 млн рублей и запросил рассрочку выплат до конца декабря 2023 года.

Разбирательство в суде никак не повлияло на благонадежность плательщика. Уже в 2019 году администрация Московского района вновь обратилась в суд с иском о взыскании задолженности и пени по аренде с июня 2016-го по июль 2019-го на общую сумму в 28,8 млн рублей. Однако вновь управление не смогло получить свои деньги в полном объеме. Арбитражный суд при рассмотрении дела учел исковую давность и снизил сумму задолженности до 18,6 млн рублей. В конечном итоге город потерял около 165 млн рублей от недополученных арендных платежей, которые по закону должен был перечислить головной офис Вагифа Мамишева, но не сделал этого воспользовавшись законодательными лазейками.

Что в итоге?

Низкая оценка стоимости площадок для мены с участками Фарфоровского кладбища и передача их бизнесмену, заработок на неустойке в деле с «Домом книги», отказ от благоустройства «Парка Авиаторов» и уход от выплаты аренды привели к потере Петербургом суммарно более чем в 2,7 млрд рублей. Это фактический итог лишь по четырем примерам из десятков подобных и не отражает масштаб финансовых потерь города. На деле бюджетные и имущественные потери могут исчисляться миллиардами. Однако Смольный по-прежнему продолжает сотрудничество с азербайджанской диаспорой, давая возможность бизнесмену увеличивать собственный капитал вопреки интересам города и петербуржцев. Это вызывает подозрения, что губернатор до сих пор имеет собственный интерес в сохранении отношений. Возможно потому, что через три с половиной года будут новые выборы главы города. И на фоне отсутствия значимых достижений и доверия у жителей без стороннего поддерживающего ресурса избирательную кампанию вряд ли удастся выиграть. Однако такое партнерство может выйти боком.

К Вагифу Мамишеву и его приближенным правоохранительные органы приглядываются уже давно. В 2013 году в головном офисе миллиардера в администрации Московского района проходили обыски в рамках возбужденного уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере. Экономическая полиция интересовалась бухгалтерией и возможными махинациями с возвратом 500 млн рублей НДС. Как писала «Фонтанка» в деле могла быть замешана «АудитАктив-М», связанная с бизнес-империей Мамишевых. В 2009 году эта компания была утверждена официальным аудитором ОАО «Автоарматура», аффилированной с Вагифом Мамишевым и его младшими братьями – Асифом и Васифом. СМИ писали, что дело миллиардеру удалось замять, потому свободу ни он, ни его родственники не потеряли.

Критическим для бизнесмена стал 2019 год. Чиновников Смольного, считающихся в СМИ ставленниками миллиардера – Олега Махно, Евгения Кима, Владимира Рублевского – прошли обыски, связанные с возбужденными уголовными делами коррупционно-финансовой направленности. Следственные мероприятия стали причиной их ухода с руководящих постов из комитетов. Это серьезно пошатнуло позиции Мамишева и азербайджанское диаспоры.

В схемах с меной земельных участков Фарфоровского кладбища, получением вероятно несоразмерной неустойки и в других случаях можно заподозрить нарушение закона, способное привести к возбуждению уголовного дела. И главными являются вопросы: что делать, если вскроется и будет доказана причастность губернатора, хватит ли сил у миллиардера отбиться в этот раз?