Российские инструкторы поздравили граждан ЦАР с Днем независимости

Центральноафриканская Республика 13 августа отмечает День независимости. Представитель российских инструкторов, работающих в этой стране, Александр Иванов поздравил граждан ЦАР с этим праздником.

На странице официальной группы Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано официальное заявление по этому поводу:

«Я и мои коллеги – инструктора, работающие в ЦАР, обучающие защищать народ Республики, искренне поздравляем с этим праздником каждого жителя ЦАР.

Те, кто прошел сквозь ад, войну и тиранию, знают, какое это счастье - быть свободным. Вы отвоевал свою страну и храните ее с достоинством и доблестью. О подвиге, который вы совершили в этом году знает весь мир!»

Российские специалисты, которых зарубежные издания нередко приписывают к «ЧВК Вагнера», по просьбе Банги организовали обучение для местных военных, полиции и жандармерии. В результате этого сотрудничества силовые структуры республики значительно укрепились и разгромили крупные группировки боевиков.

Глава СОМБ отметил, что для страны, которая добилась независимости, значение этого праздника не может быть переоценено. Он от имени всех российских инструкторов поздравил африканский народ.

«Хочу пожелать, чтобы народу ЦАР всегда хватало сил стоять на страже мира и пусть каждый законопослушный житель ЦАР чувствует себя в безопасности на своей родной земле», – говорится в заявлении директора СОМБ.