13 Августа 2021
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Общество В России
автошкола вождение автодром (2008) | Фото: Накануне.ru

Правительство готовит новые учебные программы для подготовки водителей

Минпросвещения России совместно с МВД, Минтрансом и Минздравом собирается утвердить новые программы подготовки водителей по всем категориям.

Разработкой новых примерных программ займется экспертный центр "Движение без опасности".

"В настоящее время планируется разработка проектов примерных программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств пяти основных категорий "А", "В", "С", "D" и "М", шести подкатегорий "А1", "В1", "С1", "D1", "Tm" и "Tb", специальных категорий для управления автомобилями с прицепом "CE", "DE", "С1Е" и "D1Е", - сообщили в Минпросвещения.

Предполагается, что в новых программах будут учтены "особенности управления транспортным средством с высокой степенью автоматизации".

Учебный план предполагает указание перечня учебных предметов специального и профессионального циклов и время, отведенное на их освоение.

Напомним, в этом году ГИБДД изменила правила сдачи экзаменов на права. С 1 апреля этого года курсанты демонстрируют навыки вождения не раздельно ("площадка", "город"), а вместе, выполняют маневрирование, отработанное на автодроме, в условиях реального городского трафика. В итоге с первого раза стали сдавать на права в два раза меньше кандидатов в водители. В инспекции заявили, что в регламент экзамена будут вноситься правки, но концептуально он не изменится.

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Теги: автошкола, подготовка, учебная программа, категория прав



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