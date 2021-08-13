Глава Югры во время встречи с чемпионами Олимпиады проверила развитие спорта в округе

Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с живущими и занимающимся в округе чемпионами Олимпиады. Разговор шёл о том, как прошли соревнования, что чувствовали спортсмены, а также о развитии спорта в округе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Спортсмены привезли пять медалей, три из них – золотые (по тхэквондо – у Максима Храмцова, по боксу – у Альберта Батыргазиева, по борьбе – у Заурбека Сидакова). Югорчанка Анна Тимофеева в составе сборной страны по водному поло заняла четвертое место на Олимпиаде. В игре "за бронзу" сборная страны в упорной борьбе уступили представительницам Венгрии. Борец из Нижневартовска Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио. В поединке за третье место в весовой категории до 86 кг россиянин победил Джавраила Шапиева из Узбекистана со счетом 2:0. Спортсмен из Ханты-Мансийска Тимур Наниев в виде спорта «тяжелая атлетика» стал четвёртым.

"Мы стремились быть рядом с вами, несмотря на разделявшее нас расстояние. Когда вы получали заслуженную медаль, было ощущение, что все были к этому приобщены, что это наша общая победа. Благодарю вас за то, что вы сейчас здесь, получите поклон за достижения, а также согласились поработать. Будем сегодня заниматься вопросами развития спорта. Мы можем говорить о формировании школы по базовым видам спорта. Вы увидите по вопросам и представляемым проектам, что речь идёт о серьёзной работе", - сказала губернатор.

Спортсмены получили из рук губернатора премиальные сертификаты. Комарова сказала, что те, кто остался без медалей, могут получить их "хоть завтра на окружном первенстве". После этого участникам встречи продемонстрировали моменты триумфа победителей.

"Спасибо Вам, Наталья Владимировна, за поддержку в последние пять лет. Благодарю болельщиков за поддержку. Олимпиада – цель каждого спортсмена, и у нас всё сложилось благодаря Вам и болельщикам. В мае на Чемпионате сломал руку, но на Олимпиаде кость сломалась. Оказалось, что разрыв связок, и надо делать операцию, чтобы снова вступать", - сказал Максим Храмцов.

Отец чемпиона Сергей Храмцов отметил, что горд сыном, и он доволен результатом.

"Мы поехали за "золотом", не ниже", - сказал Храмцов-старший.

Президент союза тхэквондо РФ Анатолий Терехов присоединился к поздравлениям и сказал, что не сомневался, что Храмцов станет олимпийским чемпионом. Он особо отметил, что три золота – у борцов.

"Спасибо, что болели, переживали, поддержка чувствовалась, как никогда. 10 лет не было такого результата, рад, что смог продолжить дело других чемпионов", - сказал Альберт Батыргазиев.

Самым сложным оказалась для него подготовка. Батыргазиев привёл слова тренера о том, что победа делается задолго до выхода на ринг. В Токио пройдут Паралимпийские Игры, спортсмены будут участвовать в 19 из 22 видов спорта. В состав сборной вошли югорчане. 19 августа они улетят в Токио.

"Поздравляю ребят с отличным выступлением на Олимпиаде. Это было блестяще. Благодарю Вас, Наталья Владимировна, и всех югорчан за поддержку. Как вы справились с волнением и перенесли разницу во времени?", - сказал Дмитрий Душкин.

Спортсмены ответили, что справиться с волнением помог опыт участия в других международных соревнованиях. Батыргазиев посоветовал получить от выступления на Играх удовольствие, потому что, когда выходишь соревноваться, понимаешь, что вся сложная подготовка уже пройдена. И.о. главы Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков поздравил участников встречи с наступающим Днём физкультурника. В этом году 15 лет исполняется Центру адаптивного спорта Югры.

"Совсем скоро на XVI Паралимпийских Играх будут представлять спортсмены из Югры. От всех души желаю физкультурно-оздоровительному сообществу округа всего наилучшего", - сказал он.

Зритель Максим Курыленко спросил про запуск вблизи Мегиона – в посёлке Высокий – асфальтированной беговой дорожки.

"Уважаемый Максим, в том месте, где есть попытка сделать трассу, делать это нецелесообразно. Будем строить комплекс в посёлке Высокий, вокруг него будет асфальтированная территория", - сказал мэр Мегиона Олег Дейнека.

Спортсмены из Нижневартовска сказали, что в городе необходим такой же спортивный центр, как и в Ханты-Мансийске.

"Давайте определимся. Признаю, что город заслужил другой уровень обеспеченности спортивными объектами. Есть задумка построить культурно-спортивный комплекс на 5 тыс. человек. Надо определиться, мы делает это или несколько спортивных центров? В этом году решение будет принято, кому, как не Нижневартовску, стать подобным центром. Договорились", - сказала Комарова.

Она дала поручение главе департамента спорта решить вопрос с тем, что будет построено в столице Самотлора, в течение двух недель. Задавали вопросы и о развитии инфраструктуры. Например, фигурного катания в Нижневартовске – детям приходиться ездить заниматься в Излучинск.

"Прежде всего, приветствую югорских и нижневартовских спортсменов. Вопрос обеспеченности спортивной инфраструктурой стоит остро. При содействии Вас и правительства округа к 2024 г. появится Центр боевых искусств. После этого мы модем вернуться к вопросу легкоатлетического манежа. Что касается фигурного катания, есть только одно спортивное сооружение со льдом, основное время там уделяют хоккею с шайбой. Это очень востребовано – занимаются 400 детей и подростков. Два часа предоставлены федерации фигурного катания. Есть проект новой ледовой площадки в рамках реконструкции существующего ледового корта", - сказал и.о. главы города Дмитрий Кощенко.

Губернатор отметила, что строить центр до 2024 г. долго, и поручила в течение двух недель решить вопрос с проектом и построить комплекс быстрее. Глава хоккейного клуба "Югра" Василий Филипенко поздравил чемпионов Олимпиады.

"Желаю побед без травм и в спорте, и в жизни", - сказал Филипенко.

Михаил Ноговицын сказал, что в Нефтеюганске нет площадок, например, для игр в баскетбол, а мэрия "только даёт обещания".

"Сегодня в городе 133 спортивных сооружения, из них 63 – плоскостные площадки. Только за третий квартал мы введём четыре спортплощадки. ", - сказал и.о. мэра города Андрей Пастухов.

Губернатор отметила, что в городе есть "много раз обещанный спортивный объект", попросив рассказать о нём.

"Речь идёт о многофункциональном спортивном центре. Конкурс объявлен. До 20 августа – сбор документов, до сентября надеемся заключить контракт на достройку", - сказал Пастухов.

В сентябре в Когалыме откроется теннисный корт, идёт строительство футбольного поля, ледовую площадку. Это строят и передают городу.

"Тему скейт-парка часто обсуждали. Вопрос строительства его обсуждаем, одно из предложений – включить его в развитие территории возле СКК "Галактика", где будет много досуговых мест, спортплощадок. Туда включим и скейт-парк. В четвёртом квартале получим разрешение, в ноябре-декабре могу дать ответ по срокам строительства", - сказал глава Когалыма Николай Пальчиков.

Находившиеся в студии спортсмены в ответ на вопрос, поддерживали ли друг друга на соревнованиях, ответили, что являются одной командой, члены которой поддерживают друг друга.

"Хочешь идти быстро, иди один, хочешь идти далеко, идите вместе. Мы так и поступаем, поддерживаем друг друга. После боя у меня было ощущение, что сделал всё, что мог, ждал решения судей. Если проиграл, надо винить себя, а не говорить, что "засудили". Победе я был рад, что удалось убедить судей, что достоит олимпийской медали. В сентябре начну тренировки. Думаю, будут профессиональные бои, сейчас можно совмещать любительский и профессиональный бокс", - сказал Альбер Батыргазиев.

В Лангепасе строят лыжную базу. В этом году должны получить здание, в следующем – трассу.

"Благодаря Вашему содействию построили лыжную трассу. Но надо было строить трассу так, чтобы развести родителей с колясками и пользователей базы. Выделены деньги на первый этап. В этом году – к 1 декабря – построят здание и разработают проект лыжной трассы. Хотим подписать соглашение с "Лукойлом", чтобы нам пошли навстречу и выделили на 2022 г. деньги на строительство трассы", - сказал мэр Лангепаса Борис Сурцев.