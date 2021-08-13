В Пермском крае не успевают выполнить поручение федеральных властей по вакцинации

В Пермском крае не успевают выполнить задачу федерального Роспотребнадзора и Минздрава: регион отстает по темпам вакцинации. Информация об этом была озвучена во время совещания, которое провел губернатор Дмитрий Махонин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

О том, что текущие темпы вакцинации недостаточны сообщил замминистра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев.

По его словам, федеральные власти ставили перед регионом задачу привить порядка 1,2 млн человек к сентябрю. Для этого надо прививать в сутки 31,2 тыс. жителей. Сегодня в день прививки ставят порядка 11 тыс. человек.

"Необходимо привлечь дополнительно медицинских работников и получить 626 тыс. доз вакцин. С начала августа в регион поступило 83,1 тыс. комплектов", - пояснил замминистра. По данным регионального Минздрава, в отдельных муниципалитетах не достаточно хорошо выстроен процесс вакцинации, как следствие – низкий показатели по иммунизации. По словам Евгения Рожнева, в текущих условиях реалистично увеличить число вакцинаций до 16 тыс. в день. В этом случае удастся достичь нужного показателя к ноябрю.

Чтобы решить эту проблему предлагается пересмотреть систему вакцинации сотрудников промышленных предприятий, где сосредоточены основные группы населения, подлежащие вакцинации. Ряд компаний не могут сегодня организовать массовую вакцинацию. Работодатели жалуются, что им приходится возить своих сотрудников в соседние муниципалитеты, чтобы те могли сделать прививку в мобильных пунктах.

На некоторых промышленных предприятиях, находящихся в федеральном подчинении, привито чуть более 20% работников.

Также предложено привлечь преподавателей, ординаторов и аспирантов Пермского государственного медицинского университета, сотрудников частных клиник и медцентров, участвующих в оказании медицинской помощи по полисам ОМС, задействовать педиатров и стоматологов в качестве дополнительного медперсонала.