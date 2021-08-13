На Южном Урале предпринимателя будут судить за продажу мэрии некачественных квартир для детей-сирот

В Верхнеуральском районе будут судить предпринимателя по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый в период 2014-2016 гг. продал администрации Верхнеуральского района квартиры, не отвечающие санитарно-техническим и противопожарным нормам.

Эти квартиры в дальнейшем были предоставлены лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.