13 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

На Южном Урале предпринимателя будут судить за продажу мэрии некачественных квартир для детей-сирот

В Верхнеуральском районе будут судить предпринимателя по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый в период 2014-2016 гг. продал администрации Верхнеуральского района квартиры, не отвечающие санитарно-техническим и противопожарным нормам.

Эти квартиры в дальнейшем были предоставлены лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: предприниматель, квартиры, мошенничество,



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