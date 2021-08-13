Певицу МакSим выписывают из больницы после месяца комы

Певица МакSим, пролежавшая около месяца в медикаментозной коме и на ИВЛ, выписывается из больницы. Артистка, у которой было значительное поражение легких, быстро идет на поправку.

"Сегодня выписали нашу Марину из больницы! Это было ее решение. Она настояла на этом! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать. С ней на дому будет профессиональная помощь, чтобы помочь ей восстановиться. Конечно, к ее выписке готовились и ждали. Предстоит долгий путь восстановления и лечения", - написала в Instagram PR-директор певицы Маргарита Соколова.

Марина Максимова (настоящее имя артистки) пришла в себя меньше двух недель назад. "Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. <…> Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света. Сегодня меня переводят из реанимации в обычную палату и я наконец-то могу поблагодарить всех вас лично. Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца", - рассказала Марина в своем первом сообщении в Instagram после комы.