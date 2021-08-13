13 Августа 2021
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Экономика Челябинская область
Челябинский трубопрокатный завод (2020) | Фото: Накануне.RU

ТМК направила требование о выкупе акций ЧТПЗ

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) направила требование об обязательном выкупе оставшейся доли акций ПАО "ЧТПЗ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Обязательному выкупу подлежат 2,3679% акций ЧТПЗ. Их выкупят по цене 318,26 руб. за акцию. До конца года ТМК планирует приобрести 100% акций ПАО "ЧТПЗ".

Напомним, 16 марта Трубная металлургическая компания объявила о завершении сделки по приобретению 86,54% акций ПАО "ЧТПЗ" у контролирующего акционера Андрея Комарова.

В апреле ТМК направила миноритарным акционерам ПАО "ЧТПЗ" предложение о выкупе их доли акций. Акционерам предлагалось реализовать 41 млн 134 тыс. 490 акций ПАО "ЧТПЗ" по цене 318,26 руб. за акцию. В результате было выкуплено ещё более 11% акций. Доля ТМК была увеличена до 97,6321%.

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Теги: ТМК, ЧТПЗ, акции,



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