ТМК направила требование о выкупе акций ЧТПЗ

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) направила требование об обязательном выкупе оставшейся доли акций ПАО "ЧТПЗ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Обязательному выкупу подлежат 2,3679% акций ЧТПЗ. Их выкупят по цене 318,26 руб. за акцию. До конца года ТМК планирует приобрести 100% акций ПАО "ЧТПЗ".

Напомним, 16 марта Трубная металлургическая компания объявила о завершении сделки по приобретению 86,54% акций ПАО "ЧТПЗ" у контролирующего акционера Андрея Комарова.

В апреле ТМК направила миноритарным акционерам ПАО "ЧТПЗ" предложение о выкупе их доли акций. Акционерам предлагалось реализовать 41 млн 134 тыс. 490 акций ПАО "ЧТПЗ" по цене 318,26 руб. за акцию. В результате было выкуплено ещё более 11% акций. Доля ТМК была увеличена до 97,6321%.