Команды "Россети Волга" и "Россети Урал" стали лидерами корпоративного чемпионата "Молодые профессионалы" по методике WorldSkills

13 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты на барже, груженой золотом"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
(2021) | Фото: Россети Урал

Команды "Россети Волга" и "Россети Урал" стали лидерами корпоративного чемпионата "Молодые профессионалы" по методике WorldSkills

13 августа в Екатеринбурге на базе учебного центра компании "Россети Урал" завершился корпоративный чемпионат профессионального мастерства группы компаний "Россети" "Молодые профессионалы" по методике WorldSkills. Эксперты подвели итоги и определили победителей.

В компетенции "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики" победителем стал сотрудник компании "Россети Урал" Андрей Поваренных. Второе место занял Павел Прокудин из "Россети Волга". Замыкает тройку лидеров Антон Черкасов из "Россети Тюмень".

(2021)|Фото: Россети Урал

Сильнейшим в компетенции "Эксплуатация кабельных линий электропередачи" признан Максим Филиппов, представляющий компанию "Россети Волга". Серебряную награду получил представитель "Россети Кубань" Александр Быков. Третье место закрепил за собой Владимир Комаров из "Россети Центр и Приволжье".

Лучшие результаты в компетенции "Интеллектуальные системы учета электроэнергии" показала команда "Россети Волга" в лице Тимура Бикмухаметова и Дмитрия Барабанова. На втором месте – энергетики "Россети Центр и Приволжья" Алексей Юдин и Евгений Манцуров. Третье место в этой компетенции разделили между собой команда "Россети Тюмень" Роман Штерцер и Евгений Клементьев и команда "Россети Центр" Максим Галкин и Анатолий Гольев.

(2021)|Фото: Россети Урал

Победителей и призеров поздравил первый заместитель генерального директора – главный инженер компании "Россети Урал" Владимир Рябушев.

"Все команды достойно представили свои компании, отработав на конкурсных этапах с предельной концентрацией, высокопрофессионально и качественно. Лучшие участники получили заслуженные награды", - сказал Владимир Рябушев. Он также отметил, что корпоративный чемпионат стал не только соревновательной площадкой, но и центром общения, обмена опытом, укрепления профессиональных и дружеских отношений между энергетиками из разных дочерних обществ группы компаний "Россети".

(2021)|Фото: Россети Урал

Во время чемпионата активный обмен опытом проходил также в рамках деловой программы. Участниками круглый столов и совещаний стали отечественные компании-производители электротехнического оборудования и представители образовательного сообщества. Они познакомились с новинками и инновационными разработками отечественных компаний-производителей электротехнического оборудования, обсудили применение стандартов WorldSkills при независимой оценке персонала компаний, вопросы формирования культуры безопасности в профессиональной деятельности и актуальные темы онлайн-обучения.

Напомним, что победители корпоративных соревнований представят свои компетенции на предстоящих состязаниях VIII Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech), который пройдет с 25 по 29 октября 2021 года в Екатеринбурге.

(2021)|Фото: Россети Урал

Энергетики группы компаний "Россети" проводят постоянную активную работу по развитию кадрового производственного потенциала в отечественной электроэнергетической отрасли. Компания на постоянной основе проводит открытые корпоративные чемпионаты профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, тем самым поддерживая популяризацию и повышение престижа рабочих специальностей среди молодёжи страны. Стоит подчеркнуть, что в 2016 году компания "Россети" присоединилась к движению WorldSkills в официальном статусе ассоциированного партнера Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "WorldSkills Россия".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Россети Урал, конкурс мастерства



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети