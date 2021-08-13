Команды "Россети Волга" и "Россети Урал" стали лидерами корпоративного чемпионата "Молодые профессионалы" по методике WorldSkills

13 августа в Екатеринбурге на базе учебного центра компании "Россети Урал" завершился корпоративный чемпионат профессионального мастерства группы компаний "Россети" "Молодые профессионалы" по методике WorldSkills. Эксперты подвели итоги и определили победителей.

В компетенции "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики" победителем стал сотрудник компании "Россети Урал" Андрей Поваренных. Второе место занял Павел Прокудин из "Россети Волга". Замыкает тройку лидеров Антон Черкасов из "Россети Тюмень".

Сильнейшим в компетенции "Эксплуатация кабельных линий электропередачи" признан Максим Филиппов, представляющий компанию "Россети Волга". Серебряную награду получил представитель "Россети Кубань" Александр Быков. Третье место закрепил за собой Владимир Комаров из "Россети Центр и Приволжье".

Лучшие результаты в компетенции "Интеллектуальные системы учета электроэнергии" показала команда "Россети Волга" в лице Тимура Бикмухаметова и Дмитрия Барабанова. На втором месте – энергетики "Россети Центр и Приволжья" Алексей Юдин и Евгений Манцуров. Третье место в этой компетенции разделили между собой команда "Россети Тюмень" Роман Штерцер и Евгений Клементьев и команда "Россети Центр" Максим Галкин и Анатолий Гольев.

Победителей и призеров поздравил первый заместитель генерального директора – главный инженер компании "Россети Урал" Владимир Рябушев.

"Все команды достойно представили свои компании, отработав на конкурсных этапах с предельной концентрацией, высокопрофессионально и качественно. Лучшие участники получили заслуженные награды", - сказал Владимир Рябушев. Он также отметил, что корпоративный чемпионат стал не только соревновательной площадкой, но и центром общения, обмена опытом, укрепления профессиональных и дружеских отношений между энергетиками из разных дочерних обществ группы компаний "Россети".

Во время чемпионата активный обмен опытом проходил также в рамках деловой программы. Участниками круглый столов и совещаний стали отечественные компании-производители электротехнического оборудования и представители образовательного сообщества. Они познакомились с новинками и инновационными разработками отечественных компаний-производителей электротехнического оборудования, обсудили применение стандартов WorldSkills при независимой оценке персонала компаний, вопросы формирования культуры безопасности в профессиональной деятельности и актуальные темы онлайн-обучения.

Напомним, что победители корпоративных соревнований представят свои компетенции на предстоящих состязаниях VIII Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech), который пройдет с 25 по 29 октября 2021 года в Екатеринбурге.

Энергетики группы компаний "Россети" проводят постоянную активную работу по развитию кадрового производственного потенциала в отечественной электроэнергетической отрасли. Компания на постоянной основе проводит открытые корпоративные чемпионаты профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, тем самым поддерживая популяризацию и повышение престижа рабочих специальностей среди молодёжи страны. Стоит подчеркнуть, что в 2016 году компания "Россети" присоединилась к движению WorldSkills в официальном статусе ассоциированного партнера Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "WorldSkills Россия".