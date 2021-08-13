13 Августа 2021
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Происшествия За рубежом
Талибы, Талибан (запрещено в РФ) (2021) | Фото: REUTERS/Stringer

Талибы* заняли провинцию в 50 километрах от Кабула

Талибы* в пятницу захватили город Пули Алам – административный центр провинции Логар в Афганистане. Населенный пункт находится всего в 50 километрах от столицы страны – Кабула. Всего день назад отряды движения "Талибан" были в 130 километрах от Кабула.

Талибы* уже контролируют большую часть территории страны, в том числе крупнейшие города Афганистана – Герат и Кандагар. Также под их контролем большая часть границ государства.

Кабул же переполняют беженцы, прибывающие с занятых талибами* территорий.

*талибы, "Талибан" – террористическая организация, запрещена в России

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Теги: талибы, кабул, афганистан



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