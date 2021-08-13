Талибы* заняли провинцию в 50 километрах от Кабула

Талибы* в пятницу захватили город Пули Алам – административный центр провинции Логар в Афганистане. Населенный пункт находится всего в 50 километрах от столицы страны – Кабула. Всего день назад отряды движения "Талибан" были в 130 километрах от Кабула.

Талибы* уже контролируют большую часть территории страны, в том числе крупнейшие города Афганистана – Герат и Кандагар. Также под их контролем большая часть границ государства.

Кабул же переполняют беженцы, прибывающие с занятых талибами* территорий.

*талибы, "Талибан" – террористическая организация, запрещена в России