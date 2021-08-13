Кубок России по футболу: "Урал" встретится с "Торпедо" и "Камазом"

Сегодня состоялась жеребьевка элитного раунда Кубка России по футболу сезона 2021/22. Своих соперников по группе узнал и екатеринбургский "Урал".

Как передает корреспондент Накануне.RU, команда Игоря Шалимова попала в группу 2, где сыграет с владимирским "Торпедо" и "Камазом" из Набережных Челнов.

Полные результаты жеребьевки:

Группа 1: Ленинградец, Кубань, Краснодар

Группа 2: Торпедо (Владимир), Камаз, Урал

Группа 3: Динамо (Брянск), Велес, Арсенал (Тула)

Группа 4: Динамо (Барнаул), Факел, Нижний Новгород

Группа 5: Чайка, Торпедо (Москва), Ростов

Группа 6: Динамо-Легион, Алания, Уфа

Группа 7: Кайрат, Ротор, Ахмат

Группа 8: Саранск, Балтика, Химки

Группа 9: Знамя, Енисей, Крылья Советов

Группа 10: Зенит (Ижевск), Металлург (Липецк), ЦСКА

Группа 11: Динамо (Ставрополь), Оренбург, Динамо (Москва).

Стоит отметить, что в 1/8 финала Кубка России выйдут 11 победителей групп, которые присоединятся к пяти командам РПЛ, стартовавшим в еврокубках: "Зениту", "Спартаку", "Локомотиву", "Рубину" и "Сочи". Последние два, впрочем, накануне проиграли свои отборочные матчи к Лиге конференций УЕФА и выбыли из турнира.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский "Локомотив".