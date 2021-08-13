Кубок России по футболу: "Урал" встретится с "Торпедо" и "Камазом"
Сегодня состоялась жеребьевка элитного раунда Кубка России по футболу сезона 2021/22. Своих соперников по группе узнал и екатеринбургский "Урал".
Как передает корреспондент Накануне.RU, команда Игоря Шалимова попала в группу 2, где сыграет с владимирским "Торпедо" и "Камазом" из Набережных Челнов.
Полные результаты жеребьевки:
Группа 1: Ленинградец, Кубань, Краснодар
Группа 2: Торпедо (Владимир), Камаз, Урал
Группа 3: Динамо (Брянск), Велес, Арсенал (Тула)
Группа 4: Динамо (Барнаул), Факел, Нижний Новгород
Группа 5: Чайка, Торпедо (Москва), Ростов
Группа 6: Динамо-Легион, Алания, Уфа
Группа 7: Кайрат, Ротор, Ахмат
Группа 8: Саранск, Балтика, Химки
Группа 9: Знамя, Енисей, Крылья Советов
Группа 10: Зенит (Ижевск), Металлург (Липецк), ЦСКА
Группа 11: Динамо (Ставрополь), Оренбург, Динамо (Москва).
Стоит отметить, что в 1/8 финала Кубка России выйдут 11 победителей групп, которые присоединятся к пяти командам РПЛ, стартовавшим в еврокубках: "Зениту", "Спартаку", "Локомотиву", "Рубину" и "Сочи". Последние два, впрочем, накануне проиграли свои отборочные матчи к Лиге конференций УЕФА и выбыли из турнира.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский "Локомотив".